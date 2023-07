EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Finanzierung

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh platziert nachhaltigkeitsorientierte Schuldscheindarlehen in Höhe von 60 Mio.€



27.07.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vossloh platziert nachhaltigkeitsorientierte Schuldscheindarlehen in Höhe von 60 Mio.€ Attraktives Zinsniveau im Vergleich zum aktuellen Marktumfeld gesichert

Kopplung an sehr ambitionierte EU-Taxonomie-Kennzahl unterstreicht Nachhaltigkeitsanspruch von Vossloh

Transaktionserlöse erweitern finanziellen Handlungsspielraum Werdohl, 27. Juli 2023. Die Vossloh AG ("Vossloh") hat im Rahmen einer Privatplatzierung Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 60 Mio.€ begeben. Die eine Hälfte des Darlehensbetrages wurde mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die andere mit einer Laufzeit von sieben Jahren abgeschlossen. Beide Tranchen sind variabel verzinst. Das Besondere: Die Höhe des Zinskupons ist im Rahmen einer Bonus-Malus-Regelung an die Konformitätsrate der Umsätze nach der EU-Taxonomieverordnung gekoppelt. Im Rahmen der EU-Taxonomie weist Vossloh bereits hervorragende Werte vor. 100 % der Umsätze von Vossloh wurden im Geschäftsjahr 2022 als taxonomiefähig und 64 % als taxonomiekonform bewertet. Vossloh zählt damit in den beiden Kategorien zu den besten Wirtschaftsunternehmen Deutschlands. "Mit der Transaktion konnten wir uns attraktive Zinskonditionen sichern und gleichzeitig unser Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern. Die Platzierung stärkt nicht nur unsere finanzielle Flexibilität zur Finanzierung unseres weiteren Wachstums, sondern zeigt auch das Vertrauen der Kapitalgeber in die Zukunft unseres Unternehmens", sagt Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG, und führt weiter aus: "Die ESG-Kopplung unterstreicht unsere Verpflichtung zu Umweltschutz und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Dies sind entscheidende Faktoren für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens." Als Joint Lead Arrangeure der Transaktion fungierten die Bayerische Landesbank und die Landesbank Baden-Württemberg, erstere begleitete die Transaktion zudem als ESG-Advisor. Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.



27.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com