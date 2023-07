Berlin (ots/PRNewswire) -SHEIN (https://de.shein.com/) und Klarna (https://www.klarna.com/) haben sich zusammengetan, um neue Funktionen für die fantastische Mode-Traumwelt von Wonderland einzuführen, das beliebte Game, das seit seinem Start im Dezember 2022 von über 10 Millionen stilbegeisterten Spaßliebhabern gespielt wird.Diese innovative Welt bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Magie des Gaming-Metaversums zu erleben und daran teilzuhaben. Mithilfe von interaktiven Charakteren können die Spieler ihre Lieblings-Pieces von SHEIN für ihre Avatare auswählen, Wunderwelten entdecken, versteckte Schätze finden und Mode-Tokens sammeln.Diesen Monat geht das immersive Style-Erlebnis noch einen Schritt weiter, um die Traum-Looks der Spieler in die virtuelle Realität umzusetzen. Zu den neuen Features gehören ein Mode-Glücksrad, bei dem es schillernde Designs zu gewinnen gibt, ein SHEIN-Katalog, in dem man seinen Avatar mit der kompletten Sommerkollektion einkleiden kann, und eine Schatzsuche, um Mode-Tokens zu sammeln.Cue He, Direktor für Cui He, SHEIN Director of Europe, erklärt:"Wir sehen den Wunsch unserer Kunden, durch gemeinsame Erlebnisse zusammenzukommen, und das neueste SHEIN x Klarna Wonderland-Game ermutigt Fashionistas weltweit, unendliche Möglichkeiten zu erkunden, ihre wunderbaren Kreationen zu tragen."Um an der SHEIN x Klarna Fun Fashion Fantasy teilzunehmen, gehen Sie bitte auf www.shein.co.uk/campaigns/sheinxklarna_wonderland23Über SHEIN SHEIN ist ein globaler, integrierter Marktplatz, der erweiterte Mode- und Lifestyle-Einkaufskategorien, von Kleidung der Marke SHEIN bis hin zu Produkten aus einem globalen Netzwerk von Verkäufern, zu erschwinglichen Preisen anbietet. SHEIN hat seinen Hauptsitz in Singapur und setzt sich dafür ein, die Schönheit der Mode allen zugänglich zu machen. Seit 2012 nutzt das Unternehmen seine branchenführende On-Demand-Produktionsmethode für eine intelligentere und nachhaltigere Industrie.Über Klarna Seit 2005 verfolgt Klarna das Ziel, das Privatkunden-Bankengeschäft zu revolutionieren. Mit über 150 Millionen aktiven Nutzern weltweit und 2 Millionen Transaktionen pro Tag erfüllt Klarna die sich ändernden Anforderungen der Verbraucher, indem der Dienst ihnen Zeit und Geld spart und ihnen hilft, informiert zu sein und die Kontrolle zu behalten. Mehr als 500.000 Handelspartner weltweit haben die innovative Technologie und Marketinglösungen von Klarna, um Wachstum und Loyalität zu fördern, darunter H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group und Nike. Weitere Informationen finden Sie unter: Klarna.com (https://www.klarna.com/).Über Roblox Roblox (https://www.roblox.com/) revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen zusammenkommen, um sich zu vernetzen, etwas zu erschaffen und sich durch immersive, interaktive, gemeinsame Erlebnisse auszudrücken. Jeden Tag spielen, lernen, kommunizieren und erweitern Millionen von Menschen auf der ganzen Welt ihre Freundschaften, indem sie Millionen von nutzergenerierten digitalen Erlebnissen erkunden, die allesamt von Entwicklern auf der Plattform erstellt wurden. Roblox hat es sich zur Aufgabe gemacht, Milliarden von Nutzern mit Höflichkeit und Optimismus zu verbinden und eine sichere und vielfältige Gemeinschaft zu unterstützen - eine Gemeinschaft, die Kreativität und positive Beziehungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt inspiriert und fördert.SHEINWONDERLAND (http://www.shein.co.uk/campaigns/sheinxklarna_wonderland23)Medienkontakt: Stefanie Kostner, stefanie.kostner@sheingroup.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2162985/SHEIN_x_KLARNA_WONDERLAND.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2129377/SHEIN_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/shein-x-klarna-wonderland-relaunch-ein-spielplatz-im-virtuellen-stil-auf-roblox-301886437.htmlPressekontakt:+33 1 86 65 25 33Original-Content von: SHEIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132141/5567816