Die Volkswagen-Aktie verliert heute rund 4% an Wert und ist damit klares Schlusslicht im Dax. Was ist passiert?Europas größter Autokonzern hat angesichts des mauen Wirtschaftsumfelds seine Verkaufsziele für das Gesamtjahr gestutzt. So sollen 2023 nun zwischen 9 und 9,5 Millionen Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert werden, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Wolfsburger...

Den vollständigen Artikel lesen ...