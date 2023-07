Die Aktien der Deutsche Bank sackten am Vortag wie erwartet bis in den Bereich des 10er-EMA ab und erreichten im Vortagestief 10,18 Euro. Der 10er-EMA notierte nur knapp darunter bei 10,11 Euro. Ein Kursrutsch unter den 10er-EMA erfolgte aber nicht, womit der Aufwärtstrend erneut bestätigt wurde. Der Aufwärtstrend ist bei den Aktien der Deutsche Bank so lange intakt, wie der 10er-EMA im Tageschart weitgehend verteidigt werden kann. Korrekturen bieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...