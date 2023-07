Unterföhring (ots) -- Trailer hier (https://youtu.be/p4G9vAhMEG4)- Neues Key Visual und Bilder zum Download hier (https://app.shift.io/review/64945798e0ca95107b96fa02)- Ken Duken, Fabian Busch und Mona Pirzad sowie in weiteren Rollen u.a. Nadeshda Brennicke, Daniel Zillmann, Stephan Luca, Nicola Kastner und Liam Mockridge- Sky Original Serie, produziert von ACTION CONCEPT im Auftrag von Sky Studios- Regie: Ngo The Chau- "Drift - Partners in Crime" - Staffel 2 ab 1. September auf Sky und dem Streamingdienst WOWUnterföhring, 27. Juli 2023 - Ab sofort stehen der Trailer und das Key Visual zu Staffel 2 von "Drift - Partners in Crime" (https://www.sky.de/serien/drift-partners-in-crime) bereit. In den hochspannenden und actiongeladenen neuen Folgen der Sky Original Serie gehen Ken Duken und Fabian Busch als ungleiches Brüderpaar und Ermittlerduo Ali und Leo Zeller wieder gemeinsam aufs Ganze. Auf ihrer Suche nach den wahren Hintergründen des dramatischen Brückeneinsturzes, für den Ali verantwortlich gemacht wurde, legen sie sich gemeinsam mit Mona Pirzad als Rechtsanwältin Maryam Soltani mit einem zwielichtigen Drogenboss, einer verzweifelten Mutter und einem brutalen Killer an. Staffel 2 von "Drift - Partners in Crime" startet am 1. September auf Sky und dem Streamingdienst WOW.Über "Drift - Partners in Crime" Staffel 2:Im Zuge ihrer Recherchen zu dem fatalen Brückeneinsturz wurde Rechtsanwältin Maryam Soltani (Mona Pirzad) in ihrem Büro überfallen und bedroht. Sie ist der Wahrheit zu nah gekommen. Aber wer ist für die Katastrophe und den Angriff verantwortlich? Je tiefer Polizist Ali Zeller (Ken Duken) zusammen mit seinem Bruder Leo (Fabian Busch) und Maryam in die Suche nach den Tätern eintauchen, desto enger zieht sich die Schlinge um sie zu. Nachdem Ali und Leo bei ihren Ermittlungen Grenzen weit überschreiten, müssen sie alles dafür tun, um ihre Spuren zu verwischen. Dabei kommt ihnen aber Edda Münch (Nadeshda Brennicke) in die Quere, die auf der Suche nach ihrem vermissten Sohn keine Gnade kennt und auch Drogenboss Rainer Lanski (Daniel Zillmann) ins Visier der Zeller-Brüder bringt. Als auch noch ein mysteriöser Killer (Stephan Luca) in München auftaucht und die Aufarbeitung des Brückeneinsturzes vor Gericht sabotiert, scheint die Lage für Ali, Leo und Maryam immer aussichtsloser.Neben Ken Duken ("Berlin Falling"), Fabian Busch ("Er ist wieder da") und Mona Pirzad ("Rheingold") glänzen in weiteren Rollen erneut u.a. Nikola Kastner ("Nightlife"), Liam Mockridge ("Der Klügere zieht aus") und Valentina Sauca ("German Crime Story"). Neu hinzu kommen zudem u.a. Nadeshda Brennicke ("Banklady"), Daniel Zillmann ("Luden") und Stephan Luca ("Zorn").Produziert wurde "Drift - Partners in Crime" von Heiko Schmidt mit ACTION CONCEPT in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Regie führte Ngo The Chau ("Tatort: Das Mädchen, das allein nach Hause geht") nach Drehbüchern von Markus M. Pajtler, Sven Frauenhoff, Andreas Brune, Oskar Sulowski und Thomas André Szabó. Für Sky Deutschland zeichnen Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer verantwortlich. Staffel 2 von "Drift - Partners in Crime" ist ab 1. September in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Sky zu sehen und mit dem Streamingdienst WOW abrufbar.Material/Sichtung:Trailer hier (https://youtu.be/p4G9vAhMEG4)Bilder hier (https://app.shift.io/review/64945798e0ca95107b96fa02) downloadenFür eine Sichtung wenden Sie sich bitte an graf@boxfish-films.de.Facts:Originaltitel: "Drift - Partners in Crime", Actionserie, fünf Episoden à ca. 45 Minuten, D 2022 / 2023. Regie: Ngo The Chau; Drehbuch: Markus M. Pajtler, Sven Frauenhoff, Andreas Brune (Head-Autoren), Oskar Sulowski und Thomas André Szabó; Produzent: Heiko Schmidt; Executive Producer: Andreas Perzl, Florian Handler (Sky Studios). Darsteller: Ken Duken, Fabian Busch, Mona Pirzad, Nikola Kastner, Liam Mockridge, Yoran Leicher, Valentina Sauca, Nadeshda Brennicke, Daniel Zillmann, Stephan Luca; Produktion gefördert von German Motion Picture Fund.Über ACTION CONCEPT:Die in Hürth bei Köln ansässige ACTION CONCEPT gehört zu den führenden unabhängigen Filmproduktionen in Deutschland. Mit "Alarm für Cobra 11" produzierte das Unternehmen eine der am längsten laufenden Primetime-Serien Europas, die regelmäßig auch international Spitzenquoten erzielt. 2022 drehte action concept neben "Drift - Partners in Crime" mehrere Eventmovies für RTL. Darüber hinaus befinden sich vielfältige weitere Film- und Serienproduktionen in der Entwicklung.ACTION CONCEPT wurde 1992 von Hermann Joha gegründet und national und international mit bedeutenden Auszeichnungen gewürdigt (u.a. Deutscher Fernsehpreis, Goldener Löwe, Taurus World Stunt Award). Das Unternehmen zeichnete nicht nur für die Erfolgsserien "Alarm für Cobra 11", "Der Clown" und viele weitere TV-Produktionen für private und öffentlich-rechtliche Sender verantwortlich, sondern beteiligte sich auch als Koproduzent an international gefeierten Kinoproduktionen wie u.a. "Rush: Alles für den Sieg" von Ron Howard und "Collide" mit Anthony Hopkins und Ben Kingsley. Geschäftsführer von ACTION CONCEPT sind Hermann Joha und Heiko Schmidt.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 