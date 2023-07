Bonn (ots) -Sie haben sich zu einem der wichtigsten Angebote der Begabtenförderung entwickelt: Die Deutschen JuniorAkademien (DJA) bieten talentierten Jugendlichen der Sekundarstufe I jedes Jahr intellektuelle Herausforderungen, die weit über den Schulstoff hinausgehen. Rund 12.000 Schülerinnen und Schüler von zehn bis 14 Jahren haben seit 2003 in den Akademien geforscht, diskutiert und Freunde gefunden.Seit 20 Jahren fördern die Deutschen JuniorAkademien besonders neugierige und talentierte Schülerinnen und Schüler der 6. bis 10. Klasse, die in den Sommerferien über den eigenen Tellerrand hinausschauen und Gleichaltrige mit ähnlichen Fähigkeiten und Interessen treffen möchten. Den Anfang machten 2003 Akademien in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland. Seitdem sind viele weitere Programme in insgesamt sieben Bundesländern hinzugekommen - von der schleswig-holsteinischen JuniorAkademie St. Peter Ording im hohen Norden bis zur Science Academy Baden-Württemberg in Adelsheim, dem südlichsten Standort.Größe, Dauer oder Art der Durchführung sind bei den einzelnen Akademien unterschiedlich. Auch die Teilnahmevoraussetzungen, der Ablauf der Bewerbung und die Kosten können variieren. Mit der Einbeziehung in den Kreis der Deutschen JuniorAkademien verpflichten sich die Akademien aber auf die Einhaltung bestimmter Qualitätsmerkmale, die einen hohen pädagogischen Standard sicherstellen sollen. Jährlich nehmen rund 600 Jugendliche an den Akademien teil, die überwiegend in den Sommerferien stattfinden.Auch 2023 gibt es wieder ein spannendes und anspruchsvolles Kursangebot zu ganz unterschiedlichen Themen, etwa Seminare zu Physik und Medizin, eine Kometenjagd, interdisziplinäre Forschungszugänge zur elektronischen Bilderzeugung oder ein Kurs zur Rhetorik in Theorie und Praxis. Das umfangreiche Rahmenprogramm mit Musik, Theater und Sport gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst mit. In einer länderübergreifenden Zusammenarbeit unterstützen außerdem Rheinland-Pfalz und das Saarland erstmals gemeinsam die JuniorAkademie in Neuerburg.Zum 20-jährigen Bestehen gratulieren die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig und ihre saarländische Kollegin Christine Streichert-Clivot: "Ein Grund für die große Nachfrage nach der JuniorAkademie ist sicher das großartige Kursangebot. Entscheidend sind aber auch die Offenheit und Neugier der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dies alles ist die Basis für die 20-jährige erfolgreiche Arbeit der JuniorAkademien. Zu diesem Erfolg gratulieren wir sehr herzlich und freuen uns auf viele weitere Sommerakademien."Weitere Informationen zu den Akademien gibt es im Internet unter: www.deutsche-juniorakademien.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Matthias BunkKommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: (0228) 9 59 15-61Mail: presse@bildung-und-begabung.deSocial Mediawww.facebook.com/BildungBegabungwww.twitter.com/BildungBegabungwww.instagram.com/BildungBegabungOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82114/5567921