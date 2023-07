Beijing (ots) -Mit ihrem niedlichen Gesicht, dem stämmigen Körper und den dunklen Augenringen, die nie verblassen, begeistern Pandas Jung und Alt auf der ganzen Welt. Viele Menschen möchten Chengdu, die Heimatstadt von Pandas, die im Südwesten Chinas liegt, besuchen, denn Pandas sind nicht nur liebenswerte Tiere, sondern auch ein Symbol für die Nachbarschaftlichkeit und Freundlichkeit des Landes.Das Maskottchen der Chengdu FISU Games 2021, Rongbao, wurde nach einem Pandabären namens Zhima (Sesam) im Forschungszentrum für Große Pandas in Chengdu entworfen. Es wurde als Archetyp für das Maskottchen gewählt.Um den Lebensraum der Pandas näher kennenzulernen, begibt sich Xingyue von Y China zum Forschungszentrum für Große Pandas in Chengdu. Dort übernimmt sie die Rolle eines Sicherheitsbeamten und leitet die Besuchermassen. Sie spricht auch mit den Pflegern von Pandabären und erfährt von ihnen, wie man gedämpftes Pandabrot in der Riesenpandaküche zubereitet.Xingyue interviewt außerdem Zang Xiaoke, den Designer des Maskottchens Rongbao, der über die Inspiration und Details bei der Erstellung des Maskottchens spricht. Zang erklärt: "Wir haben dem Maskottchen die Geisteshaltung und die kulturellen Symbole von Chengdu verliehen."Heutzutage sind Pandas zu einem Aushängeschild von Chengdu geworden und repräsentieren am besten die Vibes der Stadt. Für die bevorstehenden Chengdu FISU Games 2021 wird Chengdu dazu beitragen, dass mehr Menschen den Stadtgeist von Leidenschaft und Gastfreundschaft wahrnehmen.Pressekontakt:Y ChinaTelefon: 0086-15201656085E-Mail: BD@wewowwe.comOriginal-Content von: Y China, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171398/5567911