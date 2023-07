Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, NIOs Aktienkurs ist momentan auf einer Erfolgswelle. Am Freitag endete der Handel in New York bei einem Preis von 10,57 US-Dollar pro Aktie. Zu Wochenbeginn schossen die Anleger den Kurs des chinesischen Elektroautoherstellers jedoch auf beachtliche 12,05 Dollar hoch - ein eindrucksvoller Tagesgewinn von 14 Prozent. Nach etwas Ruhe am Dienstag kletterte der Wert erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...