Es ist kaum zu bestreiten, dass Nvidia möglicherweise das Unternehmen war, das am meisten vom KI-Boom profitiert hat. Ihre Hochleistungs-Hardware wird begehrt und während des Trainings neuronaler Netze erweisen sich ihre Parallelverarbeitungslösungen als unübertroffen gut. Laut Analyst Vijay Rakesh von Mizuho wird diese Stärke auch in der Zukunft weiterhin Erfolg bringen. In einem Bericht des "Business Insider" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...