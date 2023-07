Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Britische Aktien sollten nicht abgeschrieben werden

14.07.2023 - Es wäre lustig, wenn es nicht traurig wäre. Die hohen Zinsen in Großbritannien führen zu seltsamen Auswüchsen. Im Fernsehen wird gezeigt, wie Andrew Bailey, der Gouverneur der britischen Zentralbank, Kindern erklärt, welche Folgen die steigenden Zinsen für ihre Eltern hätten. Britische Medien sprechen schon davon, dass die Zinsen eine "nationale Besessenheit" auslösen. Und man diskutiert heftig, ob der Brexit eine gute Idee war. Vor sieben Jahren fand die Volksabstimmung über Großbritanniens Austritt aus der EU statt. Am 31. Januar 2020 wurde er vollzogen, wenige Wochen, bevor die Corona-Pandemie Europa erreichte.

Den Briten wurde versprochen, dass mit dem Brexit so ziemlich alles besser würde: Das nationale Gesundheitssystem NHS sollte mehr Geld bekommen und die Wirtschaft neuen Schwung. Jetzt ist Ernüchterung eingetreten: Die Inflation ist höher als in der Eurozone, wie Grafik 1 deutlich zeigt. Im Mai lag der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien mit 8,7 Prozent deutlich über der Teuerungsrate von 5,5 Prozent in der Eurozone. Vor allem die britische Kerninflation bereitet Sorgen: Sie ist im Mai von 6,8 Prozent auf 7,1 Prozent gestiegen.

(...)