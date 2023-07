Düsseldorf (ots) -Der neue Mintel Bericht Global Outlook on Sustainability zeigt: Die Deutschen sind besorgt, aber auch skeptisch gegenüber Klimaschutz-Initiativen von Privatwirtschaft und Politik. Fast zwei Drittel (64 Prozent) haben derzeit zum Beispiel kein Interesse an einer Wärmepumpe.Von allen befragten Europäern fühlen sich die Deutschen am meisten mitschuldig. 47 Prozent sagen: "Ich glaube, dass das Land, in dem ich lebe, zum Klimawandel beiträgt." Auch die Besorgnis wächst: Nur 42 Prozent glauben, dass wir noch genug Zeit haben, um den Planeten zu retten, vor einem Jahr waren es noch 49 Prozent.Gefragt nach Versorgungsleistungen wie Energie und Heizung geben über drei Viertel (77 Prozent) an, dass sie die Kosten dafür aktuell für unbezahlbar halten. Ein Großteil (44 Prozent) sieht beim Ausbau erneuerbarer Energien die Politik in der Verantwortung. 73 Prozent wünschen sich, dass Deutschland seine Energie so weit wie möglich selbst erzeugt, aber nur 41 Prozent sind zuversichtlich, dass es auch dazu in der Lage ist.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier (https://www.mintel.com/de/press-centre/klima-pessimismus-in-deutschland-waechst/).Befragung in Deutschland: 1.000 Internetnutzer:innen, April 2023. Für den kompletten Bericht wurden weltweit 16.000 Verbraucher:innen befragt.Über MintelMintel weiß, was Verbraucher wollen - und warum. Unsere Analyse von Verbrauchern, Märkten, Wettbewerbern und Produktinnovationen ermöglicht einen einzigartigen Blick auf globale und lokale Branchen. Seit 1972 unterstützen wir als eines der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen unsere Kunden durch vorausschauende Analysen und Expertenempfehlungen dabei, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist es, Unternehmen und Menschen bei ihrem Wachstum zu begleiten. Wenn Sie wissen wollen, wie wir das tun - dann besuchen Sie uns auf de.mintel.com.Pressekontakt:Sie erreichen das globale Presseteam von Mintel per E-Mail unter press@mintel.com oder per Telefon unter +49 211 81995486.Mintel Germany GmbH, Kaistraße 5, 40221 Düsseldorf | Handelsregisternr. HRB 80495 DüsseldorfOriginal-Content von: Mintel Group Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154346/5568039