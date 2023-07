HOT lautet das Börsenkürzel von Hochtief. Passt wie Faust aufs Auge, denn die Aktie ist heiß. Die guten Quartalszahlen wirken auch am Donnerstag nach, die Aktie klettert auf 90,10 Euro und damit auf ein 52-Wochen-Hoch. Das Plus seit Empfehlung in Ausgabe 11 des AKTIONÄR: 115 Prozent. Was kommt jetzt?Nach dem Kurssprung notiert Hochtief jetzt am Widerstand bei 90 Euro. Gelingt das Break, wartet als nächste Hürde die Marke bei 94 Euro. Aus charttechnischer Sicht stehen die Chancen dann nicht schlecht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...