München (ots) -Die bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken und der Bayerische Fußball-Verband (BFV) haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz ihre zukünftige Kooperation bekannt gegeben. Die Volks- und Raiffeisenbanken werden Premium-Partner des BFV und unterstützen den Fußballverband insbesondere bei den Themen Jugendfußball sowie eSport. Außerdem kooperieren beide Partner in Form einer Crowdfunding-Plattform, die sie Amateurvereinen zur Verfügung stellen. Als offizieller Finanzpartner werden die Volks- und Raiffeisenbanken damit die bayerischen Fußballvereine unterstützen. "Diese Kooperation leistet einen Beitrag dazu, dass sich Jugendliche im Rahmen des bayerischen Amateurfußballs sportlich engagieren und Gemeinschaft pflegen", sagt Gregor Scheller, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), der die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern vertritt.Als Teil der Kooperation wird der Volksbanken Raiffeisenbanken U19-Junioren Pokal ausgebaut und weiter gestärkt werden. Bereits bisher ist der U19-Junioren Pokal eines der herausragenden Turniere im bayerischen Fußball und bietet talentierten Nachwuchsspielern eine Plattform, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Zukünftig werden die Volks- und Raiffeisenbanken in diesem Zuge auch individuelle Auszeichnungen verleihen.BFV-Präsident Christoph Kern freut sich auf die Zusammenarbeit: "Die Kooperation mit den Volks- und Raiffeisenbanken ist ein großer Gewinn für den BFV. Wir freuen uns darauf, mit einem starken Partner an unserer Seite den U19-Junioren Pokal weiterzuentwickeln und den Jugendlichen die Plattform zu bieten, die sie zweifellos verdienen."Darüber hinaus ist die Crowdfunding-Plattform ein weiterer wichtiger Baustein im Rahmen der Kooperation. Die unter dem Leitspruch "Viele schaffen mehr" stehende Plattform ermöglicht Amateurvereinen, durch die gesteigerte Aufmerksamkeit gezielt Spendenmittel zu sammeln und ihre Projekte voranzutreiben. "Als Premium-Partner des BFV unterstützen wir den Verband nicht nur im Jugendbereich, sondern setzen insbesondere ein Zeichen der Solidarität mit den Amateurvereinen vor Ort. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem BFV die Vereine bei ihren Projekten zu unterstützen", sagte Scheller.Darüber hinaus werden die Volks- und Raiffeisenbanken und der BFV gemeinsam den eSport-Bereich fördern. eSport erfreut sich immer größerer Beliebtheit und stellt eine innovative Ergänzung zum klassischen Fußballsport dar. Die Volks- und Raiffeisenbanken und der Bayerische Fußball-Verband möchten diese Entwicklung unterstützen und den eSport-Bereich in Bayern mit verschiedenen Maßnahmen weiter ausbauen. Dabei steht insbesondere die bereits existierende Ligenstruktur im Fokus.Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.169 Mitgliedern zählen 197 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 972 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat (Stand: 31.12.2022).