FED-Entscheid: Zinsen steigen weiter

Gestern Abend um 20:00 Uhr deutscher Zeit stellte der Präsident der US-amerikanischen Notenbank die Weichen für die weitere Zinsentwicklung Amerikas.



Die US-Notenbanker der FED beschlossenen erneut eine Erhöhung des Leitzinses - dieses Mal um 25 Basispunkte. Damit liegt der US-Leitzins nun in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Den nur leicht ausfallenden Kursreaktionen der großen amerikanischen Indizes zufolge, war die Erhöhung um 25 Basispunkte scheinbar bereits im Markt eingepreist. Der Dow Jones verzeichnete kurz nach der Nachricht, einen Kursgewinn von 0,2 Prozent. Besonders gespannt warteten Markteilnehmer gestern auf Ankündigungen der Fed bezüglich der kommenden Zinsentwicklung. Der US-Notenbankchef Jerome Powell ließ dies jedoch offen. Wie schon im Juni verwies er darauf, dass zukünftige Zinsschritte von Daten und der Entwicklung abhängen werden und dass eine September Zinserhöhung möglich, aber auch nicht möglich, sei. Zuletzt konnte die Inflation in den USA im Juni mit 3% ihren rückläufigen Trend untermauern.



Heute Nachmittag um 14:15 zieht dann die Europäische Zentralbank nach. Erwartet wird eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte. Auch hier wird spannend, ob die EZB weitere Zinserhöhungen ankündigen wird, oder ein Ende absehbar ist.









Quelle: HSBC