Nordex hat seine Bücher für das 2. Quartal geöffnet und dabei positiv überrascht. Der Umsatz von 1,5 Mrd. Euro liegt über den Erwartungen, aber was noch wichtiger ist, das EBITDA hat sich endlich gedreht und die Erwartungen wurden mit einem positiven EBITDA von 0,6 Mio. Euro übertroffen. In Europa stieg der Auftragseingang in absoluten Zahlen um 60 % und glich damit die Schwäche in den USA aus. Darüber hinaus konnten neue Aufträge zu 13% höheren Preisen als im Vorjahr verkauft werden, was zeigt, dass die Strategie, die Preise und damit die Gewinne in der Zukunft zu verbessern, tatsächlich an Fahrt gewinnt. Damit ist der Turnaround mit profitablem Umsatz- und Ergebniswachstum in den nächsten Jahren in greifbare Nähe gerückt, auch begünstigt durch Nachholeffekte aus den USA. Für das Geschäftsjahr 23 strebt Nordex einen stabilen Umsatz von 5,6-6,1 Mrd. Euro und ein EBITDA von 0-150 Mio. Euro an, was sogar über den Prognosen von AlsterResearch liegen würde. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 24,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.





