Die Bastler hinter dem Youtube-Channel The Q sind dafür bekannt, besonders kreative Fahrräder zu bauen. Jetzt haben sie sich mit ihrem neuesten Experiment erneut übertroffen. Zuerst entwarfen sie ein Fahrrad mit viereckigen Reifen, kurz darauf folgte ein Modell mit dreieckigen Rädern. Was war also der nächste logische Schritt für die Tüftler des Youtube-Kanals The Q? Korrekt, ein Fahrrad, das quasi ohne Räder läuft. Gesagt getan und das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...