Ripple stellt Ripple Central Bank Digital Currency-Plattform und technische Ressourcen in einem kontrollierten Pilotprogramm zur Verfügung

Die Republik Palau und Ripple haben ein begrenztes Stablecoin-Pilotprogramm gestartet. Palau und Ripple, Marktführer für Enterprise-Blockchain- und Krypto-Lösungen, begannen 2021 zusammen an der Ermittlung möglicher Anwendungsfälle zu arbeiten. Die US-Dollar-gestützte Palau Stablecoin (PSC) wird auf dem XRP Ledger (XRPL) ausgegeben. XRPL ist eine CO2-neutrale Blockchain, über die im Laufe von 10 Jahren Millionen von Transaktionen abgewickelt wurden und die Privatsphäre und Sicherheit für die Abwicklung und Liquidität von tokenisierten Vermögenswerten ermöglicht. Das Pilotprogramm wird in mehreren Phasen eingeführt, wobei sich an der ersten Phase rund 200 öffentliche Bedienstete und örtliche Kaufleute in Palau beteiligen werden.

Im Rahmen dieses kontrollierten Stablecoin-Pilotprogramms wird Palau auch die Ripple CBDC-Plattform verwenden, eine End-to-End-Lösung für Zentralbanken zur Ausgabe ihrer eigenen digitalen Zentralbankwährung, sowie die technischen Ressourcen, um den PSC zu einem digitalen Abbild der offiziellen Währung von Palau, dem US-Dollar, zu machen. Die verbesserte Plattform erlaubt es Palau nun, den gesamten Lebenszyklus des Stablecoin, einschließlich Vertrieb und Transaktionen, ganzheitlich zu verwalten und anzupassen. Ein Stablecoin ist eine digitale Einheit, die auf einer Blockchain erstellt wird und einen festen Wert beibehält.

In diesem Fall wäre jede PSC mit einem US-Dollar bewertet, der durch eine 1:1-Reserve in Fiat-Währung garantiert und auf dem XRPL ausgegeben würde. Das Betriebsmodell folgt anderen privaten Stablecoins, die mit Reserven unterlegt sind, wie beispielsweise USDC oder USDT, wobei sich die PSC dadurch wesentlich von diesen unterscheidet, dass das Finanzministerium (MOF) der Republik Palau daran beteiligt ist. Das Finanzministerium wird das System überwachen und die Ausgabe und Rücknahme von Stablecoin-Einheiten veranlassen, wobei die 1:1-Reserve stets gewährleistet ist.

"Wir hoffen, dass wir durch die Digitalisierung unserer Währung unsere Wirtschaft und unsere staatlichen Abläufe aktivieren können, was wiederum zu einer Verbesserung der Finanztransaktionen und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit unserer Bürger führt. Als kleineres Land hat Palau den Vorteil, dass es bei der Ausgabe seiner Stablecoin innovativ und agil sein kann", so der Präsident der Republik Palau, Surangel S. Whipps, Jr. "Wir vertrauen auf die langjährige Erfahrung von Ripple im Bereich der CBDCs und der Blockchain-Technologie sowie auf den CO2-neutralen XRP Ledger. Sie werden uns bei der Schaffung unserer nationalen digitalen Währung unterstützen, die unseren Bürgern dann mehr finanziellen Erfolg beschert", fügte der Präsident hinzu.

"Ripple ist stolz auf seine Zusammenarbeit mit der Republik Palau bei der Einführung ihres Stablecoin. Damit soll Palau geholfen werden, sein Geschäftswachstum zu beschleunigen, indem eine einzige Quelle für die Produktion und Verwaltung digitaler Währungen bereitgestellt wird", so James Wallis, VP of Central Bank Engagements bei Ripple. "Palau ist ein pazifischer Inselstaat mit über 200 Vulkan- und Koralleninseln, auf denen sich eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickelt hat. Die Einführung des Palau Stablecoin unterstützt die Insel dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und ihre Anfälligkeit für die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren."

Im Rahmen der Phase Eins des Pilotprogramms erhalten Staatsbedienstete in Palau, die sich freiwillig für das Programm gemeldet haben, eine Zuteilung von PSC für die Verwendung im Pilotprogramm.

Die Palau Stablecoin (PSC) wird den Bürgern, Händlern und der Regierung viele Vorteile bringen. Zu diesen Vorteilen gehören eine stärkere finanzielle Integration und niedrigere Transaktionsgebühren insgesamt für die Bürger. Auch wird die PSC zur Senkung ihrer Devisenkosten beitragen und gleichzeitig die Geschwindigkeit der Transaktionen erheblich beschleunigen.

Um bei den Bürgern in Palau das Vertrauen zu wecken, dass die PSC ein sicheres und wirksames geldpolitisches Instrument ist, das die Wirtschaftstätigkeit in Palau unterstützen kann, sollten die Erfolgskriterien der ersten Phase des kontrollierten Pilotprojekts Folgendes erreichen:

Das Finanzministerium (MOF) von Palau ist in der Lage, eingehende Rücknahmen sicher und zuverlässig zu prägen, zu verteilen und zu verarbeiten sowie PSC zu vernichten, wobei es rund um die Uhr und in Echtzeit die volle Kontrolle über den Gesamtumlauf hat.

Die Staatsbediensteten in Palau können bei ausgewählten Einzelhändlern Waren und Dienstleistungen kaufen, indem sie PSC an der Kasse als Zahlungsmittel einsetzen.

Einzelhändler in Palau sind in der Lage, Zahlungen, die von Einzelpersonen mit PSC getätigt werden, sicher zu empfangen und zu überprüfen und die erhaltenen PSC in Guthaben auf ihrem lokalen Bankkonto umzuwandeln.

Nach der erfolgreichen ersten Phase des Pilotprogramms werden im Laufe des Jahres weitere Phasen der Palau Stablecoin hinzukommen. Weitere Informationen über das Palau Stablecoin-Projekt finden Sie in den häufig gestellten Fragen im Internet: https://www.palaugov.pw/wp-content/uploads/PALAU-STABLECOIN-FAQs-2.17.23.pdf.

Über das Finanzministerium der Republik Palau

Die Vision des Finanzministeriums der Republik Palau ist es, allgemeine Anerkennung für solide Finanzmanagementdienstleistungen zu erlangen, durch die Rechenschaftspflicht, die kontinuierliche Produktivität staatlicher Dienste und das Wirtschaftswachstum gefördert werden. Die Mission des Ministeriums besteht darin, die Rechenschaftspflicht, die kontinuierliche Produktivität der staatlichen Dienstleistungen und das Wirtschaftswachstum zu gewährleisten, indem es Strategien für eine solide Verwaltung von Ausgaben, Einnahmen, Finanzierung und Humanressourcen fördert. Letztlich ist das Finanzministerium bestrebt, der Republik mit Integrität und Würde zu dienen und Betrug und Korruption nicht zu tolerieren.

Über Ripple

Ripple ist Marktführer für Enterprise-Blockchain- und Krypto-Lösungen und trägt dazu bei, wie die Welt Vermögenswerte transformiert, verwaltet und tokenisiert. Die Geschäftslösungen von Ripple sind schneller, transparenter und kostengünstiger indem sie Ineffizienzen beheben, die seit langem den Status quo definiert haben. Gemeinsam mit unseren Partnern und der größeren Entwicklergemeinde identifizieren wir Anwendungsfälle, bei denen die Krypto-Technologie neue Geschäftsmodelle kreieren und Möglichkeiten für mehr Menschen eröffnen wird. Mit jeder Lösung verwirklichen wir eine nachhhaltigere Weltwirtschaft und einen nachhaltigeren Planeten indem wir den Zugang zu einem inklusiven und skalierbaren Finanzsystem verbessern, wobei wir die kohlenstoffneutrale Blockchain-Technologie und den grünen digitalen Vermögenswert XRP nutzen. Auf diese Weise erfüllen wir unsere Mission, Krypto-Lösungen für eine Welt ohne wirtschaftliche Grenzen zu entwickeln.

Über die XRP Ledger Blockchain

XRP Ledger (XRPL) ist eine öffentliche und dezentraliserte Open-Source-Layer-1-Blockchain-Technologie unter Leitung einer globalen Entwicklergemeinde. Sie ist schnell, energieeffizient und zuverlässig. Seit mehr als zehn Jahren handelt es sich bei ihr um die am besten geeignete Blockchain, um die Abwicklung und Liquidität von tokenisierten Vermögenswerten in großem Maßstab zu ermöglichen. Mit einfacher Entwicklungsumgebung, geringen Transaktionskosten und einer sachkundigen Gemeinschaft bietet sie den Entwicklern eine solide Open-Source-Grundlage zur Ausführung der anspruchsvollsten Projekte ohne Auswirkungen auf die schlanke und effiziente Funktionspalette von XRPL. XRPL ermöglicht eine Vielzahl von Serviceleistungen und Anwendungsfällen, darunter Zahlungen, dezentralisierte Finanzierung und Tokenisierung. Weitere Informationen finden Sie unter XRPL.org.

