In dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungsprojekt soll ein Elektrohitzer für Salzschmelzen entwickelt werden, der für Großkraftwerke geeignet ist. Solarstrom aus überdimensionierten Photovoltaik-Anlagen könnte so in Hochtemperaturwärme zur direkten Nutzung oder Speicherung umgewandelt werden.Photovoltaik-Anlagen mit solarthermischen Kraftwerken (CSP) kombinieren. Darum geht es in dem nun unter Führung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE gestarteten Forschungsprojekt "HybridKraft". Dabei sollen die Vorteile beider Technologien genutzt werden, um ein kostenoptimiertes ...

