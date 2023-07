Tratons Zahlen für das 2. Quartal waren gut, Umsatz und bereinigtes EBIT lagen über den Erwartungen. Der Auftragseingang der Gruppe blieb jedoch schwach, vor allem aufgrund der bewussten Bemühungen um ein besseres Management der Vorlaufzeiten. So wurde beispielsweise das US-Buch für 2024 noch nicht vollständig geöffnet (teilweise in Erwartung künftiger regulatorischer Anforderungen in diesem Land). In der Zwischenzeit wirkten sich bestimmte Gegenwinde, wie z. B. Änderungen der Emissionsvorschriften in Brasilien, ebenfalls auf die Zuflüsse aus. Dennoch erklärte das Management, dass die Nachfragetrends weiterhin solide seien und das Unternehmen bei seinen strategischen Prioritäten (Programm zur Neuausrichtung von MAN, Kapazitätserweiterung in Krakau usw.) gut vorankomme. Es bekräftigte jedoch seinen konservativen Ausblick für das Jahr 2023 und verwies auf säkulare Risiken wie Gegenwind auf der Angebotsseite, nachlassende Transportaktivitäten und steigende Zinssätze. Bisher war das erste Halbjahr robust, und die Analysten von AlsterResearch bleiben positiv in Bezug auf Tratons Investment Case, der durch die Markenstärke von Navistar, Scania und MAN gestützt wird. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihr KAUFEN-Rating für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von EUR 24,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Traton%20SE





