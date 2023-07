DJ MARKT USA/Dow vor längster Gewinnserie seit 1987

Nach einer Nacht des Verarbeitens könnte die Wall Street am Donnerstag nun doch noch verhalten positiv auf die Verlautbarungen der US-Notenbank vom Vortag reagieren. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen, wobei die technologielastige Nasdaq deutlich mehr Aufwärtsdynamik verbuchen dürfte. Der Dow schickt sich damit an, die Gewinnserie auf 14 Sitzungen in Folge auszubauen - es wäre die längste seit Januar 1987.

Die Fed hatte den Leitzins am Vortag wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht, was aber längst eingepreist war. Wichtiger für die Börse ist aber, dass es kein klares Bekenntnis von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zu weiteren Zinsschritten gab. Er wollte diese zwar auch nicht ausschließen und verwies auf die künftigen Konjunkturdaten, letztlich bleibt der weitere Zinspfad schwer kalkulierbar. Damit herrscht zwar weiter Unsicherheit, ob der Zinsgipfel bereits erreicht ist, aber eine relative Gewissheit über eine weitere Erhöhung im September gibt es eben auch nicht. Offenbar reicht dies an der Wall Street für weitere Aufschläge.

"Das Fehlen falkenhafter Ergänzungen oder Optimierungen in der Erklärung zusammen mit der Pressekonferenz von Jerome Powell und des Wechsels der Wortwahl von "bescheidenem" zu "moderatem" Wachstum wurden zunächst als leicht positiv für risikoreiche Vermögenswerte gewertet", urteilen die HSBC-Analysten. Im Handel wird dies dahingehend positiv interpretiert, dass die Fed nicht mit einer Rezession rechnet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2023 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.