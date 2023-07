SK Capital unterstützt das schnelle Wachstum von Ecopol, da das Unternehmen seine Produktion auf die USA ausdehnt, um die weltweite Kundenbasis besser bedienen zu können und nutzt seine Fertigkeiten bei der Herstellung innovativer nachhaltiger Folien für die Expansion in neue Märkte

Ecopol S.p.A. ("Ecopol" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler und Hersteller innovativer biologisch abbaubarer Folien kündigte heute den Vertragsabschluss für eine strategische Investition durch Zweiggesellschaften von SK Capital Partners, LP ("SK Capital") an, einer führenden privaten Investmentgesellschaft, die spezialisiert ist auf Spezialmaterialien und -inhaltsstoffe sowie den Biowissenschaftsbereich. SK Capital erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen und Mauro Carbone, der CEO und Mehrheitsaktionär von Ecopol, wird einen wesentlichen Anteil halten und damit sowohl CEO als auch der größte Einzelaktionär bleiben. Der aktuelle Minderheitsbeteiligte, Tikehau Capital, ein globaler Vermögensverwalter für alternative Anlagen, wird ebenfalls eine Minderheitsbeteiligung halten.

Ecopol, mit Hauptsitz in Chiesina Uzzanese, Italien, und hochmodernen Produktionseinrichtungen in Italien und den Vereinigten Staaten, ist ein führender Lieferant von wasserlöslichen und biologisch abbaubaren Folien und Zufuhrsystemen und vorwiegend auf dem schnell wachsenden Dosiereinheiten-Haushaltsreinigermarkt für automatische Geschirrspül- und Waschanwendungen tätig, sowie auf dem Spezialentwicklungsmarkt für Steinverarbeitung und Bau. Die Aufgabe von Ecopol besteht darin, nachhaltige Zufuhrsysteme zu erstellen, die dazu beitragen, den Planeten für zukünftige Generationen zu erhalten. Das schnelle Wachstum des Unternehmens in den letzten Jahren soll sich aufgrund der starken Nachfrage nach den innovativen Folien, die es den weltweit führenden Konsumgüterherstellern ermöglichen, den Kunden praktischere Haushaltsreinigungsprodukte anzubieten, die die CO2-Emissionen, Plastikverpackungen und den Wasserverbrauch in der gesamten Lieferkette reduzieren, weiter beschleunigen. Ecopol hat seit 2019 über 70 Millionen Euro in neue Kapazitäten und Fertigkeiten investiert, z.B. in die größte Lösungsguss-Polyvinylalkohol- ("PVOH") Folienstraße in der Welt für Waschanwendungen sowie in eine neuen Produktionsstätte in Griffin, Georgia (USA) für eine bessere Versorgung des weltweiten Kundenstamms.

"SK Capital ist angesichts der differenzierten Branchenexpertise, der Erfahrung auf dem nordamerikanischen Markt und der Erfolgsbilanz bei Partnerschaften mit unternehmergeleiteten Firmen der ideale Partner für Ecopol", sagte der CEO von Ecopol, Mauro Carbone. "Unsere Organisationen haben die gleichen Grundwerte und das gleiche Engagement für eine nachhaltige Zukunft, die den bisherigen Erfolg von Ecopol definiert haben. Ecopol ist Tikehau Capital für ihre Unterstützung dankbar. Wir haben unsere Geschäftstätigkeit auf sinnvolle Weise erweitert und zur Unterstützung schnellen Wachstums im Sinne unserer geschätzten Kunden investiert. Da wir nun das nächste Kapitel aufschlagen und weiterhin in Innovation und Kapazitäten investieren, sind wir in unserer strategischen Vision, Ecopol zum weltweit führenden Anbieter biologisch abbaubarer Folienlösungen zu machen, mit SK Capital komplett im Einklang."

"Es ist ein großes Privileg, eine Partnerschaft mit Mauro einzugehen, zur Unterstützung der nächsten Phase des außergewöhnlichen Wachstums von Ecopol", sagte Stephen D'Incelli, Managing Director bei SK Capital. "Mauro hat eine außergewöhnliche Firma aufgebaut, mit einem guten Ruf für konsequenten Kundenservice und die Bereitstellung technologiegetriebener, nachhaltiger Lösungen. Das passt zu unserer Strategie, in Unternehmen zu investieren, bei denen Nachhaltigkeit ein wettbewerbsfähiges Unterscheidungsmerkmal ist. Seine Vision der Investition in die Lösungsguss-Folientechnologie für Waschanwendungen sowie in eine neue Produktionsanlage in den USA setzt Ecopol auf einen sinnvollen Wachstumspfad. Wie wollen Mauro unterstützten und in das Unternehmen investieren, das zum zentralen Lieferanten für seine weltweite Kundenbasis werden soll."

Daniele Ferrari, Senior Director bei SK Capital ergänzte: "Wir sehen überragende Chancen für Ecopol für die Expansion innerhalb der bestehenden Endkundenmärkte und die Nutzung seiner Kernkompetenzen bei biologisch abbaubaren Folien für neue Anwendungen, was einen mächtigen Rückenwind bringen wird, da Markeninhaber und Kunden gerade nachhaltige Lösungen suchen."

"Seit unserem ersten Treffen mit Mauro im Jahr 2020 hat er weiterhin seine Vision und seinen Wachstumsplan für Ecopol über unsere Erwartungen hinaus ausgeführt", fügten Roberto Quagliuolo und Luca Bucelli, Head of Private Equity Italy bzw. Co-Head of Italy bei Tikehau Capital hinzu. "Mauro hat das Fundament für das nächste Kapitel der Reise von Ecopol gelegt, und mit seinem neuen Partner SK Capital kann Ecopol seine Expansion noch beschleunigen. Wie freuen uns, die Firma weiterhin als Minderheitsbeteiligte zu unterstützen."

Latham Watkins LLP dienten SK Capital als Rechtsberater. Die Lead Arranger Crédit Agricole Italia S.p.A. und Intesa Sanpaolo S.p.A sorgen für die verbindlichen Finanzierungszusagen für die Unterstützung dieser Transaktion. Legance und Alpeggiani Studio Legale Associato waren für Ecopol als Rechtsberater und STS Deloitte als Steuerberater tätig. UBS agierte als Finanzberater.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Erfüllung der üblichen behördlichen Auflagen und Genehmigungen.

Über Ecopol

Ecopol ist ein weltweit führender Hersteller wasserlöslicher und biologisch abbaubarer Folien. Das innovative Zufuhrsystem des Unternehmens für Dosiereinheiten-Anwendungen ermöglichen es den führenden Marken der Welt, ihre CO2 -Emissionen, sowie ihre Nutzung von Wasser und neuem Kunststoff über die ganze Lieferkette hinweg zu reduzieren. Ecopol mit seinem Hauptsitz in Chiesina Uzzanese in der Toskana betreibt Produktionseinrichtungen in Italien und den Vereinigten Staaten, für höchste Servicequalität, technischen Support und Innovationspartnerschaft mit seinem weltweiten Kundenstamm. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ecopol.com.

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Fokus auf Spezialmaterialien und -inhaltsstoffe sowie den Biowissenschaftsbereich. Die Firma strebt den Aufbau belastbarer, nachhaltiger und wachsender Firmen an, die einen substanziellen langfristigen Mehrwert schaffen. SK Capital zielt auf die Nutzung seiner Branchen-, operativen und Investitionserfahrung für die Identifizierung von Chancen für die Umwandlung von Firmen zu Organisationen mit höherer Leistungsfähigkeit, einer besseren strategischen Positionierung, Wachstumsmöglichkeiten und Rentabilität sowie einem geringeren operativen Risiko ab. Das Firmenportfolio von SK Capital generiert Erlöse in Höhe von rund 18 Milliarden Dollar jährlich, beschäftigt weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter und unterhält mehr als 200 Standorte in über 30 Ländern. Die Gesellschaft verwaltet aktuell Aktiva im Wert von ca. 7,8 Milliarden Dollar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.skcapitalpartners.com.

Über Tikehau Capital

Tikehau Capital ist ein weltweit tätiger Anlagenverwaltungskonzern für alternative Anlagen, der Aktiva in Höhe von 39,7 Milliarden Euro verwaltet (Stand 31. März 2023). Tikehau Capital hat eine breite Expertise in Bezug auf vier Anlageklassen (Privatschuldtitel, Sachwerte, Kapitalbeteiligungen und Kapitalmarkstrategien) sowie Multi-Asset- und Spezialchancen-Strategien entwickelt. Unter Nutzung ihrer starken Eigenkapitalbasis (3,1 Milliarden Euro Eigenkapital zum 31. Dezember 2022) investiert die Firma im Rahmen der jeweiligen Strategie ihr eigenes Kapital sowie das von Investor-Kunden. Tikehau Capital wird von seinen eigenen Managern sowie führenden institutionellen Partnern geführt und von einem starken Unternehmergeist angetrieben, den seine 742 Mitarbeiter (Stand 31. Dezember 2022) in 15 Niederlassungen in Europa, im Mittleren Osten und in Nordamerika verkörpern. Tikehau Capital ist in Compartment A des regulierten Euronext Paris Markts notiert (ISIN-Code: FR0013230612; Ticker: TKO.FP). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tikehaucapital.com.

