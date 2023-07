Die TUI-Aktie schickt sich an, die eminent wichtige Sieben-Euro-Marke zurückzuerobern. Am Donnerstag ist es den Papieren des Reiseveranstalters immerhin temporär gelungen. Charttechnisch hat sich die Lage damit wieder etwas aufgehellt. Derweil halten die Brände in Griechenland die Touristik-Branche weiter in Atem. Im Südosten der Ferieninsel Rhodos kämpfen die Menschen nämlich weiter gegen die Flammen. Mindestens 3.000 freiwillige Helfer sind nach Berichten des griechischen Rundfunks aus allen Regionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...