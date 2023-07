NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit Blick auf den am 8. August anstehenden Quartalsbericht des Flughafenbetreibers liege er beim operativen Ergebnis (Ebitda) etwas unter der aktualisierten Konsensschätzung, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zur Konkurrenz könnte das Einzelhandelsgeschäft enttäuschen. Zudem sei er wegen der Kosteninflation vorsichtig./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 03:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 03:24 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

