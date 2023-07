Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger IoT-Lösungsanbieter, hat mit Wi-Fi- und Bluetooth-Funktionen ausgestattete Multi-Mode-Smart-LTE-Module der SC696S-Serie auf den Markt gebracht. Auf die Unterstützung der Technologie Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) für außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit ausgerichtet, ermöglichen die Multi-Mode-Smart-LTE-Cat-4-Module der neuesten Generation von Quectel dank des integrierten Linux-Betriebssystems eine große Bandbreite an Anwendungen. Mithilfe der Leistung des Qualcomm® QCM6125 System-on-Chip (SoC) für IoT von Qualcomm Technologies, Inc., zusammen mit einer eingebauten Qualcomm® Adreno 610 GPU, bietet diese Serie unvergleichliche Verarbeitungsfunktionen und verbessert die Effizienz verschiedener IoT-Anwendungsfälle.

Quectel Announces SC696S LTE Cat 4 smart module series targeting applications requiring high data rates and rich multimedia functions (Photo: Business Wire)

Dank der MIMO-Technologie können mehrere Empfangsantennen gleichzeitig und im selben Frequenzband genutzt werden, was die Bitfehlerrate minimiert, die Datengeschwindigkeit optimiert und die Kommunikationsqualität verbessert. Überdies unterstützen die Module GNSS-Empfänger mit mehreren Konstellationen für Anwendungen, die eine schnelle und genaue Positionierung erfordern.

"Sehr gerne präsentierten wir bei Quectel die Multimode-Module der Serie SC696S mit einer hervorragenden Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine hochwertige Kommunikation erfordern", sagte Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Die Module sind ideal für eine große Bandbreite von Industrie- und Verbraucheranwendungen, die hohe Datenraten und umfangreiche Multimedia-Funktionen erfordern. Wir sind stolz darauf, den Käufern der Quectel-Module der SC696S-Serie die leistungsstarke Rechenleistung des Qualcomm QCM6125 SOC sowie die Grafikverarbeitungsfähigkeit der Adreno 610 GPU anbieten zu können."

Das Modul ist auf die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen ausgerichtet, angefangen bei intelligenten Registrierkassen und Geräten für den Point of Sale (POS) bis hin zu Steuerkontrollgeräten, Bordgeräten, Robotern, Smart-Home-Geräten, industriellen Handheld-Geräten, Wearables, Verkaufsautomaten und weiterer intelligenter Hardware. Zur Unterstützung dieser Anwendungsfälle bietet das Modul LCM-, Kamera-, Touchpanel-, UART-, USB-, I2C-, I2S- und SPI-Schnittstellen und kann maximal sechs Kameras unterstützen, von denen zwei gleichzeitig arbeiten können.

"Die Multimode-Module der SC696S-Serie von Quectel mit dem Qualcomm QCM6125 SoC können Anwendungsfälle für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen unterstützen und bieten eine bessere Kommunikationsqualität und fortschrittliche Verarbeitungsfunktionen", sagte Dev Singh, Vice President, Business Development, Qualcomm Technologies, Inc. "Wie Quectel und Qualcomm Technologies in der Vergangenheit bereits gezeigt haben, wird diese Technologie auch weiterhin Innovationen in vielen verschiedenen Branchen und einer Vielzahl von Industriezweigen voranbringen."

Anknüpfend an das solide Fundament der SOCs von Qualcomm Technologies, sind die Module von Quectel ein Beispiel für das unermüdliche Engagement für die Produktsicherheit. Dieser unentwegte Einsatz ermöglicht es Geräte-OEMs, innovative Lösungen anzubieten, die auf die strengen Sicherheitsanforderungen unserer vernetzten Welt eingehen. Durch die Nutzung der robusten Sicherheitsfunktionen der Quectel-Module und der SOCs von Qualcomm Technologies können Geräte-OEMs die Integrität und den Schutz von Daten gewährleisten und gegen mögliche Schwachstellen und Bedrohungen schützen.

Mit einem Formfaktor von 43 mm x 44 mm x 2,85 mm gibt es die SC696S-Serie in drei Varianten für unterschiedliche Benutzeranforderungen. Dazu gehören das SC696S-EM, das SC696S-NA und das SC696S-WF, das nur Wi-Fi und Bluetooth unterstützt. Überdies arbeiten die Module in einem Temperaturbereich von -35 °C bis +75 °C und sind damit selbst für anspruchsvolle Einsatzumgebungen geeignet.

Über Quectel

Der leidenschaftliche Einsatz von Quectel für eine intelligentere Welt motiviert uns zur beschleunigten Innovation im IoT-Bereich. Als sehr stark auf den Kunden ausgerichtete Organisation sind wir ein globaler Anbietet für IoT-Lösungen mit einem herausragenden Support und sehr guten Dienstleistungen. Unser ständig wachsendes globales Team mit 5.900 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth -Modulen, Antennen, Services und IoT-Konnektivität.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

