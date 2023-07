In den USA ist Tesla eine unangefochtene Macht in Sachen E-Mobilität. Nicht nur zeichnete sich der Autobauer mit über 520.000 verkauften Stromern für rund 65 Prozent der hiesigen Elektroverkäufe verantwortlich. Auch in Sachen Ladetechnologie und -infrastruktur ist der Konzern eine Macht. Mercedes, BMW und Co. wollen nun einen Gegenpol aufbauen.Zu diesem Zweck haben sich neben Mercedes-Benz und BMW mit General Motors, Honda, Hyundai, Kia und Stellantis insgesamt sieben traditionelle Autobauer dazu ...

