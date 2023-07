DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.26 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.622,00 +0,6% +17,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.793,00 +1,2% +40,3% Euro-Stoxx-50 4.408,17 +1,4% +16,2% Stoxx-50 4.008,13 +0,9% +9,8% DAX 16.287,58 +1,0% +17,0% FTSE 7.699,47 +0,3% +3,0% CAC 7.416,48 +1,4% +14,6% Nikkei-225 32.891,16 +0,7% +26,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,17& -0,04 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,47 -0,01 -0,10 US-Rendite 10 J. 3,87 +0,01 -0,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,51 78,78 +0,9% +0,73 +0,8% Brent/ICE 83,54 82,92 +0,7% +0,62 +0,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,50 29,28 -2,6% -0,77 -64,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.977,29 1.972,11 +0,3% +5,18 +8,4% Silber (Spot) 25,07 24,93 +0,6% +0,15 +4,6% Platin (Spot) 966,60 966,00 +0,1% +0,60 -9,5% Kupfer-Future 3,89 3,89 -0,0% -0,00 +2,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer Nacht des Verarbeitens könnte die Wall Street nun doch noch verhalten positiv auf die Verlautbarungen der US-Notenbank vom Vortag reagieren. Besonders deutlich dürften die Aufschläge der technologielastigen Nasdaq ausfallen. Der Dow schickt sich an, die Gewinnserie auf 14 Sitzungen in Folge auszubauen - es wäre die längste seit Januar 1987. Die Fed hatte den Leitzins am Vortag wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht, was aber längst eingepreist war. Wichtiger für die Börse ist aber, dass es kein klares Bekenntnis von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell zu weiteren Zinsschritten gab. Er wollte diese zwar auch nicht ausschließen, letztlich bleibt der weitere Zinspfad schwer kalkulierbar. Damit herrscht zwar weiter Unsicherheit, ob der Zinsgipfel bereits erreicht ist, aber eine relative Gewissheit über eine weitere Erhöhung im September gibt es eben auch nicht. Offenbar reicht dies an der Wall Street für weitere Aufschläge.

Ebay fallen im vorbörslichen Handel um 5,8 Prozent. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses war in die Gewinnzone zurückgekehrt und hatte dabei die Erwartungen des Markts übertroffen. Die Gewinnprognose für das laufende Quartal habe jedoch enttäuscht, heißt es.

Meta verbessern sich dagegen um 8,8 Prozent. Die Facebook-Mutter überraschte mit einem kräftigen Gewinnanstieg und einem überzeugenden Ausblick.

Spielzeughersteller Mattel (-0,6%) hat im zweiten Quartal noch nicht vom gerade erst angelaufenen Film "Barbie" profitiert, sondern vielmehr einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Dabei schnitt das Unternehmen gleichwohl besser ab, als Analysten befürchtet hatten. Allerdings wurde der Ausblick nur bestätigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 2Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

18:00 FR/Vivendi SE, Ergebnis 1H

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q

22:04 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,25% zuvor: 4,00% Einlagensatz PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,50% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,2% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 228.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Für Erleichterung sorgen Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell im Rahmen der geldpolitischen Entscheidung: die US-Notenbank prognostiziere keine Rezession mehr. Zudem gab es kein klares Bekenntnis zu weiteren Zinserhöhungen. Anleger warten nun auf die geldpolitische Entscheidung der EZB. Auch hier geht der Markt fest von einer Zinserhöhung von 25 Basispunkten aus. Der Fokus liegt auch hier auf dem geldpolitischen Ausblick. Der Sektor der Technologiewerte gewinnt. Positiv wirkt die Einschätzung von Samsung, dass wohl das Schlimmste für den Markt der Speicherchips überstanden sei. Aixtron (+12%) und Sopra Steria (+10,3%) legen zweistellig zu, nachdem die Unternehmen die Ausblicke nach oben genommen haben. Auch STMicro legen nach Zahlenausweis um 4,5 Prozent zu. Hier heißt es von der Citi, die Margen zeigten sich als widerstandsfähig. Infineon gewinnen 4 Prozent. Mit einem kräftigen Kurssprung von 10,5 Prozent ragen UMG hervor. Das Medienunternehmen konnte deutlich bessere Halbjahreszahlen vorlegen. Als überraschend positiv werden Zahlen und Ausblick von JCDecaux (+1,4%) bezeichnet. Mercedes-Benz (+2,4%) hat dank eines guten zweiten Quartals die Jahresprognose leicht erhöht. Nach schwachen Geschäftszahlen verlieren VW 3,6 Prozent. Zufrieden mit den Zahlen von Nestle (+1,4%) äußern sich Händler, die Erwartungen seien leicht überboten worden. Die Gewinnwarnung von TPI verdirbt Windanlagenbauern die Stimmung. Nordex fallen trotz gut aufgenommener Zahlen um 0,3 Prozent, Vestas sogar um 2,8 Prozent. Heidelberg Materials (+4,6%) hat einen deutlich höheren operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Uhr Mi, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1136 +0,4% 1,1091 1,1074 +4,0% EUR/JPY 156,12 +0,4% 155,47 155,47 +11,2% EUR/CHF 0,9544 +0,0% 0,9545 0,9552 -3,6% EUR/GBP 0,8592 +0,3% 0,8563 0,8567 -2,9% USD/JPY 140,19 -0,0% 140,20 140,39 +6,9% GBP/USD 1,2960 +0,1% 1,2945 1,2927 +7,2% USD/CNH (Offshore) 7,1483 -0,1% 7,1381 7,1487 +3,2% Bitcoin BTC/USD 29.480,02 +0,1% 29.459,95 29.320,34 +77,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zinsentscheid und Kommentare der Fed sind an den Aktienmärkten überwiegend positiv aufgenommen worden. In Schanghai schloss der Composite-Index allerdings leicht niedriger, in Hongkong legte der HSI im späten Handel aber deutlich zu. Gesucht waren Automobilwerte, nachdem Volkswagen die Investition von 700 Millionen US-Dollar in den Elektrofahrzeughersteller Xpeng bekanntgegeben hatte. Die Aktie von Xpeng sprang in Hongkong um 32 Prozent nach oben. BYD verbesserten sich um 0,4 Prozent und Great Wall Motor um 5,8 Prozent. In Tokio stieg der Nikkei angeführt von Aktien der Spiele- und Immobilienbranche. Unter den Einzelwerten verloren Advantest 1,7 Prozent in Reaktion auf die Geschäftszahlen. Das Unternehmen hat einen Gewinneinbruch um 75 Prozent verzeichnet. Nach einer Absatzwarnung ging es mit der Nissan-Aktie um 2,9 Prozent abwärts. In Seoul wurde der Kospi vom Schwergewicht Samsung Electronics gestützt, der Kurs gewann 2,6 Prozent. Der Konzern verbuchte zwar einen heftigen Gewinneinbruch, schnitt dabei aber besser ab als befürchtet und stellte für das zweite Halbjahr eine Erholung in Aussicht. Die Ertragswende schon geschafft hat der Kosmetikhersteller Amorepacific, dessen Aktie um 11,3 Prozent stieg. In Sydney legte der S&P/ASX-200 zu. Nach Vorlage von Geschäftszahlen fielen Fortescue um 3,4 Prozent. Eine Gewinnwarnung schickte die Macquarie um 4,4 Prozent gen Süden.

CREDIT

Nach dem Anstieg am Vortag kommen die Risikoprämien am Kreditmarkt wieder zurück. Für Entspannung sorgte am Vorabend die Fed, die die Leitzinsen um die erwarteten 25 Basispunkte anhob. Die weitere geldpolitische Gangart will die Fed datenabhängig entscheiden. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Fed den Zinsgipfel im aktuellen Zyklus erreicht hat. An der Börse wird zudem fest davon ausgegangen, dass die EZB der Fed folgen wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BAHN

hat im ersten Halbjahr 2023 trotz einer prozentual zweistellig gestiegenen Nachfrage einen Einbruch beim bereinigten EBIT von 62 Prozent und einen rund 10-prozentigen Umsatzrückgang verzeichnet. Auch im Gesamtjahr erwartet sie ein "deutlich negatives operatives Ergebnis". Der Verlust soll aber etwas kleiner als die im März genannten 1 Milliarde Euro sein - bei einem Umsatz von 51 Milliarden Euro nach 56,3 Milliarden im Vorjahr.

DEUTSCHE LUFTHANSA

Im monatelangen Tarifstreit zwischen der Lufthansa und ihren 5.200 Piloten könnte es eine Einigung geben. In den "sehr intensiven Verhandlungen" sei ein Ergebnis erzielt worden, hieß es in einem Schreiben der Pilotengewerkschaft Cockpit an ihre Mitglieder vom Mittwochabend, das AFP vorlag.

MUNICH RE

Die Schäden aus Naturkatastrophen haben im ersten Halbjahr trotz eines leichten Rückgangs zum Vorjahr über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre gelegen. Der Gesamtschaden lag in den ersten sechs Monaten 2023 bei 110 Milliarden US-Dollar nach 120 Milliarden im Vorjahr. Der versicherte Schaden sank auf 43 von 47 Milliarden Dollar.

VOLKSWAGEN

hat im zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis dank höherer Auto-Auslieferungen vor allem in Europa gesteigert. Gestützt wurde VW besonders vom Nutzfahrzeuggeschäft, in dem es nach wie vor außerordentlich gut läuft. Die Prognose für Umsatz und Rendite bekräftigte der Konzern, für die Auslieferungen wurde der Ausblick allerdings zurückgenommen: So sollen die Verkäufe dieses Jahr zwischen 9 und 9,5 Millionen Fahrzeugen liegen - bisher wurden rund 9,5 Millionen erwartet.

AIXTRON

hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Anlagenbauer profitierte dabei vom höchsten Anstieg beim Auftragseingang seit 2011. Stützend wirkte die hohe Nachfrage nach Leistungselektronik auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC). Die Jahresprogose wurde angehoben.

ANDRITZ

hat im zweiten Quartal von einem teils deutlichen Wachstum in allen Geschäftsbereichen profitiert und dem Umsatz kräftig gesteigert. Das Ergebnis konnte das Tempo nicht mitgehen, weshalb die Marge leicht sank. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das österreichische Unternehmen.

BAADER BANK

hat im ersten Halbjahr nur noch ein ausgeglichenes Konzernergebnis geschrieben, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist noch 5,8 Millionen Euro verdient hatte. Die Erträge fielen leicht auf 83,5 (84,8) Millionen Euro.

ENCAVIS

will den Ausbau erneuerbarer Energien gemeinsam mit Partnern vorantreiben. Das Unternehmen will gemeinsam mit dem Freiburger Versorger Badenova und weiteren Partnern 500 Megawatt Stromerzeugungskapazität schaffen und bis 2017 rund 200 Millionen Euro investieren.

ELMOS

hat im zweiten Quartal von der starken Nachfrage in allen Segmenten profitiert. Der Halbleiterhersteller erzielte zum zehnten Mal in Folge einen Rekordumsatz. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Unter dem Strich verdiente Elmos 23 Millionen Euro, das waren knapp 44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

LPKF

hat im ersten Halbjahr trotz höherer Auftragseingänge etwas weniger umgesetzt und einen Verlust geschrieben. Beim Ausblick für 2023 wird der Laserhersteller etwas vorsichtiger. Der Umsatz sank auf 47,9 Millionen von 55,5 Millionen Euro. Das EBIT rutschte mit minus 7 Millionen Euro in die Verlustzone, nach einem Gewinn von 1,7 Millionen Euro.

HHLA

wird für das Geschäftsjahr 2023 pessimistischer und hat ihren Jahresausblick gesenkt. Die im ersten Quartal verzeichnete konjunkturbedingt stark rückläufige Mengenentwicklung habe sich auch im zweiten Quartal weiter fortgesetzt. Auf Konzernebene wird im Gesamtjahr nun einen deutlichen Rückgang (zuvor: moderater Anstieg) bei den Umsätzen erwartet. Das EBIT wird nun in einer Bandbreite von 115 bis 135 Millionen Euro erwartet anstatt bei 160 bis 190 Millionen Euro.

SILTRONIC

hat im zweiten Quartal wegen schwächerer Nachfrage nach Silizium-Wafern rückläufige Umsätze und Gewinne verzeichnet, auch die Margen verschlechterten sich. Die Prognose für das Gesamtjahr wurden konkretisierte. Demzufolge rechnet er mit einem Umsatz um 14 bis 19 Prozent unter Vorjahr, einer "vergleichsweise guten Profitabilität" sowie einer EBITDA-Marge von 26 bis 30 (Vorjahr: 37,2) Prozent.

VERBUND

hat im ersten Halbjahr trotz sinkender Gas- und Strompreise seine Ergebniskennziffern deutlich gesteigert. Das EBITDA wuchs um 63,6 Prozent auf 2,255 Milliarden Euro. Das berichtete Konzernergebnis erhöhte sich um 57,5 Prozent auf 1,287 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um 41 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro.

VOSSLOH

hat in einer Privatplatzierung Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 60 Millionen Euro begeben. Die eine Hälfte des Darlehensbetrages wurde mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die andere mit einer Laufzeit von sieben Jahren abgeschlossen. Beide Tranchen sind variabel verzinst.

WINTERSHALL DEA

Die niedrigen Preise für Öl und Gas haben dem Unternehmen im zweiten Quartal bei einer höheren Produktion einen kräftigen operativen Gewinnrückgang eingebrockt. Das Unternehmen, das mehrheitlich dem Chemieriesen BASF gehört, senkte seine Prognosen für Produktion und Investitionen in diesem Jahr. Die Kennziffer EBITDAX für den operativen Gewinn sackte um ein Viertel auf 975 Millionen Euro ab.

ARCELORMITTAL

hat wegen rückläufiger Stahllieferungen und niedrigerer Preise im zweiten Quartal weniger verdient. Der Stahlhersteller erzielte einen Nettogewinn von 1,86 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,92 Milliarden Dollar im Vorjahr, bei einem Umsatz, der um 16 Prozent auf 18,61 Milliarden Dollar zurückging.

AIR LIQUIDE

hat mit dem Gewinn im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, auch im wichtigen Gas- und Dienstleistungsgeschäft. Der Nettogewinn betrug in den ersten sechs Monaten des Jahres 1,72 Milliarden Euro und lag damit über dem Vorjahreswert von 1,30 Milliarden Euro.

ANGLO AMERICAN

Fallende Rohstoffpreise und die Inflation haben sich in die Bilanz des Bergbaukonzerns gegraben. Der Gewinn brach im ersten Halbjahr ein. Bei der Produktion sieht sich das Unternehmen unterdessen auf Kurs, seine Ziele zu erreichen.

BARCLAYS

hat im zweiten Quartal dank geringerer Kreditkosten mehr verdient als erwartet. Ein kräftiges Plus bei den Zinserträgen reichte allerdings nicht aus, um die Einnahmen insgesamt zu steigern. Zudem kündigte die britische Bank ein überraschend großes Aktienrückkaufprogramm an. Der Vorsteuergewinn stieg im Dreimonatszeitraum bis Ende Juni auf 1,96 Milliarden Pfund von 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

BT GROUP

hat Umsatz und bereinigtes EBITDA im ersten Geschäftsquartal dank strenger Kostenkontrolle gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Der Vorsteuergewinn lag bei 536 (482) Millionen Pfund Sterling, umgerechnet 626 Millionen Euro. Der bereinigte Umsatz für das Quartal belief sich auf 5,16 (4,98) Milliarden Pfund.

EDF

hat in der ersten Jahreshälfte dank höherer Stromverkaufspreise wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Der Gewinn lag bei 5,81 Milliarden Euro, verglichen mit einem Verlust von 5,29 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 75,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vervielfachte sich auf 16,11 Milliarden Euro von 2,67 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

FORVIA

ist nach dem ersten Halbjahr optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden. Für 2023 plant der französische Konzern, der vormals Faurecia hieß und sich den deutschen Autozulieferer Hella mehrheitlich einverleibt hat, nun mit einem Umsatz in der Spanne von 26,5 bis 27,5 Milliarden Euro nach zuvor in Aussicht gestellten 25,2 bis 26,2 Milliarden. Die operative Marge sieht Forvia nun bei 5,2 bis 6,2 Prozent vom Umsatz nach bislang 5 bis 6 Prozent.

IBERDROLA

hat die Gewinnprognose für 2023 angehoben, nachdem der Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte aufgrund höherer Einnahmen gestiegen ist. Für das Gesamtjahr wird nun ein Wachstum des Nettogewinns im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, nachdem er zuvor mit einem Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet hatte.

NESTLE

Höhere Preise haben dem Nahrungsmittelkonzern im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg beschert. Für das Gesamtjahr ist das Unternehmen nun etwas optimistischer, es hob das untere Ende der prognostizierten Wachstumsspanne an. Der Umsatz kletterte organisch um 8,7 Prozent auf 46,3 Milliarden Franken. Der operative Gewinn stieg um 2,9 Prozent auf 7,9 Milliarden Franken.

RELX

hat im ersten Halbjahr mehr verdient als erwartet. Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Zudem bestätigte der Informations- und Analysendienstleister die Prognose für das Gesamtjahr. Der Vorsteuergewinn stieg in den sechs Monaten auf 1,14 Milliarden Pfund von 998 Millionen im Vorjahr. Auf bereinigter Basis lag das Ergebnis bei 1,35 Milliarden Pfund.

REPSOL

will ab sofort bis zu 50 Millionen eigene Aktien zurückkaufen, als Teil eines Plans, sein Aktienkapital um insgesamt 60 Millionen Aktien zu reduzieren. Der Rückkauf hätte einen Wert von 690 Millionen Euro, basierend auf dem Schlusskurs von 13,80 Euro am Mittwoch. Wie der spanische Energiekonzern weiter mitteilte, waren im zweiten Quartal Umsatz und Nettogewinn stark rückläufig, wobei der Umsatz durch gesunkene Energiepreise belastet wurde.

RENAULT

hat die im letzten Monat angehobene Jahresprognose bestätigt, nachdem Gewinn und Umsatz in der ersten Jahreshälfte sprunghaft angestiegen sind. Der Automobilhersteller meldete einen Umsatz von 26,85 Milliarden Euro, 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Konzern erzielte einen Nettogewinn von 2,09 Milliarden Euro, verglichen mit einem Verlust von 1,37 Milliarden Euro zuvor.

ROCHE

Der wegbrechende Umsatz mit Covid-19-Produkten hat Roche im ersten Halbjahr einen Erlös- und Gewinnrückgang beschert. Ein höherer Umsatz in der Division Pharma konnte dies nicht komplett ausgleichen. Der Pharmakonzern bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

SAFRAN

startet ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1 Milliarde Euro und erhöht seine Jahresprognose. In der ersten Jahreshälfte schaffte das Unternehmen einen Gewinn- und Umsatzanstieg, da sich der Narrowbody-Flugverkehr in einer starken Nachfrage nach Ersatzteilen niederschlug.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat die Ziele für 2023 angehoben und einen höheren Gewinn für das erste Halbjahr gemeldet. Das Unternehmen profitierte von einer starken Nachfrage. Für 2023 strebt es nun ein organisches bereinigtes Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Amortisationen um 18 bis 23 Prozent an statt um 16 bis 21 Prozent. Das organische Umsatzwachstum soll 11 bis 13 Prozent statt 10 bis 13 Prozent erreichen.

SHELL

hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang erlitten und startet ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn sank im zweiten Quartal auf 5,07 Milliarden Dollar. Damit lag er unter dem Rekordwert von 11,47 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres und verfehlte den Marktkonsens von 5,58 Milliarden Dollar.

STMICROELECTRONICS

hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinne gesteigert und dabei von der guten Entwicklung in seinem Autogeschäft profitiert. Der Nettogewinn stieg im Dreimonatszeitraum per Ende Juni auf 1,00 Milliarden US-Dollar von 867 Millionen im Vorjahresquartal.

TELEFONICA

hat die Prognosen für das Jahr 2023 dank einer positiven Entwicklung in den ersten sechs Monaten angehoben. Der Telekommunikationskonzern erwartet nun für das Gesamtjahr ein organisches Umsatzwachstum von etwa 4 Prozent, während das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen organisch um etwa 3 Prozent steigen soll.

TOTALENERGIES

hat im zweiten Quartal wegen dem sich abschwächenden Öl- und Gasmarkt weniger verdient als von Analysten erwartet. Im dritten Quartal sollen Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar zurückkaufen. Der Nettogewinn fiel im zweiten Quartal auf 4,09 Milliarden von 5,69 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

ist nach der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr. Das Unternehmen rechnet nun für 2023 mit dem Erreichen des oberen Randes der Prognosespanne für den bereinigten wiederkehrenden Gewinn je Aktie (AREPS). Die AREPS-Spanne liegt für 2023 bei 9,30 bis 9,50 Euro je Aktie. Im ersten Halbjahr konnte das Unternehmen die Mieteinnahmen steigern, die Leerstandsquoten senken und durch Asset-Verkäufe die Schulden reduzieren.

VIVENDI

hat eine Vereinbarung über den Verkauf des Magazins Gala an den Zeitungsverlag Groupe Figaro getroffen. Damit will der Medienkonzern die Wettbewerbsbedenken der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Übernahme des konkurrierenden Konzerns Lagardere ausräumen.

MICROSOFT

Die EU-Wettbewerbshüter haben Microsoft wegen Teams ins Visier genommen. Wie die Kommission mitteilte, hat sie eine Kartelluntersuchung eingeleitet. Sie will damit prüfen, ob Microsoft mit der Einbindung seiner Videokonferenz-App in seine weitverbreitete Office-Software seine dominante Marktposition missbraucht. Es ist die erste formelle Untersuchung gegen den Konzern seit über einem Jahrzehnt.

LG ELECTRONICS

Der Nettogewinn ist im zweiten Quartal um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, was auf eine verzögerte Erholung der Nachfrage nach Haushaltsgeräten und Fernsehern sowie auf höhere Marketingkosten zurückzuführen ist. Der Nettogewinn fiel im Quartal auf 195,30 Milliarden Won (umgerechnet rund 138 Millionen Euro).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2023 07:28 ET (11:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.