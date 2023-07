Berlin (ots/PRNewswire) -CMG NewsDie vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/9189551-cmg-klimakrise-digitalisierung-bauindustrie/Die Bauindustrie zählt zu den am wenigsten digitalisierten Branchen und doch muss sie sich gerade in diesem Bereich vielen Themen stellen. Denn in Deutschland und anderen Ländern herrscht eine große Wohnungskrise. Und auch die Klimakrise trägt zu den Problemen in der Bauindustrie bei, da dies eigentlich bedeutet, dass vieles umgebaut und umweltfreundlicher gemacht werden muss. Das bedarf auch viel mehr Digitalisierung, jedoch erlangt diese derzeit noch nicht die Aufmerksamkeit, die man ihr eigentlich schenken sollte.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2162037/20_01.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2162041/20_02.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2162040/Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2162036/Logo_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/klimakrise-und-digitalisierung-der-bauindustrie-301887339.htmlPressekontakt:zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5568263