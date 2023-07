Der DAX zeigt nach dem US-Leitzinsentscheid am Vorabend Stärke und kann am heutigen Donnerstag über den Widerstand bei 16.200/16.250 Punkte nach oben ausbrechen. Der DAX steigt aktuell auch über den nächsten Widerstand bei 16.300 Punkten und zeigt sich derzeit bei 16.330 Punkten. Im Fokus steht nun der EZB-Leitzinsentscheid der um 14:15 Uhr erwartet wird. Der DAX steigt weiter an und könnte nun direkt Kurs auf das Verlaufshoch bei 16.427 Punkte nehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...