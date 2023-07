Das US-Unternehmen verspricht die Planung von Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte und Unternehmen so innerhalb weniger Minuten abschließen zu können. Helfen soll das vor allem Installateure, die mehr Zeit für die Installation der Anlagen hätten.Enact bringt seine Software-Plattform, die sich sowohl an Installateure als auch an Endkunden richtet, nach Deutschland. Sie enthält neben einer digitalen Lösung für die Erstellung von Angeboten auch ein Tool zur Auslegung von Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte und Unternehmen, wahlweise mit oder ohne Batteriespeicher, wie das US-Unternehmen ...

