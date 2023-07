Die Europäische Zentralbank hat soeben den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent erhöht. Die Entscheidung war von den allermeisten Seiten so erwartet worden. Wichtig ist aus Anlegersicht, ob und wie sich Christine Lagarde zum weiteren Vorgehen äußert. Vorerst bleiben die Bullen am Ruder und hieven den DAX auf ein neues Tageshoch.Wie erwartet will die Notenbank bei der nächsten Sitzung im September je nach Datenlage entscheiden. Laut Redetext "bleibt die erwartete Inflation für zu lange zu ...

