Die Aktie von Meta gewinnt am Donnerstag vorbörslich zehn Prozent auf 328,50 Dollar, was ein neues 52-Wochen-Hoch bedeutet. Grund sind die starken Zahlen, die die Facebook-Mutter am Vorabend vorgelegt hat. Auf X (ehemals Twitter) vergleicht ein User Meta und Zuckerberg mit dem Comeback von Rocky Balboa."Das Comeback von Zuckerberg und Meta ist eines für die Ewigkeit", schreibt Dan Ives. Wie einst Rocky habe Zuckerberg mit dem Rücken zur Wand gestanden - "und hat es dann geschafft. Super beeindruckend ...

