Während Aktionäre enttäuscht auf die Quartalszahlen von Microsoft reagierten, sehen Analysten Kurspotenzial. Mehrere Investmenthäuser hoben ihr Kursziel an.

Der Softwarekonzern Microsoft konnte Aktionäre nur wenig mit seinen starken Geschäftszahlen beeindrucken. Obwohl Umsatz wie auch Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,3 respektive 21 Prozent zulegten, fiel der Kurs am Mittwoch um fast vier Prozent. Aktuell notiert die Aktie bei 338,72 US-Dollar. Was sagen Analysten zur Börsenzukunft des Konzerns? Auf Marketscreener hält das Gros den Daumen nach oben und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Das mittlere Kursziel liegt mit 386,48 US-Dollar knapp 14 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Der Tenor der neusten Analystenbewertungen ist eindeutig: Microsoft sollte von Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren, aber es dauert noch, bis sich der Trend auch in den Geschäftszahlen widerspiegeln wird. So warnen beispielsweise die Analysten von JP Morgan Anleger davor, voreilige Schlüsse zu ziehen: KI sei der "entscheidende technologische Durchbruch unserer Generation". So etwas geschehe allerdings nicht von heute auf morgen. Microsoft arbeite kontinuierlich an seinen KI-Produkten, etwa dem Microsoft 365 Copilot. Bis dessen Funktionen final ausgearbeitet und verfügbar sind, könnte es noch einige Zeit dauern.

JP Morgans Kursziel liegt bei 385 US-Dollar mit der Empfehlung überzugewichten. Auch die kanadische Bank RBC hob ihr Kursziel zuletzt von 350 auf 390 US-Dollar an. Analyst Rishi Jaluria erwartet eine "mehrjährigen Beschleunigungsphase für den Aktienkurs, die in der zweiten Jahreshälfte beginnen dürfte". Die Bank of America prognostiziert derweil, dass KI-Angebote sowohl für Microsofts Cloud-Plattform Azure als auch für Office einen sinnvollen Beitrag leisten werden und bestätigt ihr Kursziel von 405 US-Dollar.

Die US-Investmentbank Jefferies lobt zudem die Entwicklung von Azure: "Das Wachstum der Cloud-Plattform hat im Schlussquartal des Geschäftsjahres am oberen Ende der avisierten Zielspanne von 26 bis 27 Prozent gelegen", betonte Analyst Brent Thill. "Ihr künftiges Wachstum sollte vom Thema Künstliche Intelligenz profitieren." Beeindruckend sei außerdem der Ausblick einer stabilen Marge angesichts hoher Investitionen.

Andere Investmenthäuser wie Moffett Nathanson und BNP Paribas geben sich kritischer und haben nach den Zahlen ihre neutrale Bewertung bestätigt. Ihr prognostiziertes Kursziel von zwischen 360 und 361 US-Dollar liegt dennoch knapp sechs Prozent über dem aktuellen Kurs.

