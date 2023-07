ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Nach Angaben von Russlands Präsident Wladimir Putin haben die ukrainischen Streitkräfte trotz verstärkter Angriffe in den vergangenen Tagen keine Erfolge erzielt. "Alle Versuche der Gegenoffensive wurden gestoppt, der Feind mit großen Verlusten zurückgeworfen", sagte Putin der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Donnerstag am Rande des russischen Afrika-Gipfels in St. Petersburg. Putin behauptet immer wieder, dass die Ukrainer mit ihrer Offensive keinen Erfolg hätten und sie hohe Verluste erlitten. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Putin bestätigte Berichte, wonach sich die ukrainischen Kampfhandlungen in den vergangenen Tagen deutlich intensivierten und die Ukraine für ihre Offensive Reserven eingesetzt hat. Er sagte, die ukrainischen Angreifer hätten allein binnen 24 Stunden rund 200 Soldaten verloren, das Zehnfache der russischen Verluste. Rund 60 Prozent der bei den Attacken eingesetzten Panzertechnik sei vernichtet worden, meinte Putin. "An keinem Frontabschnitt hatten die ukrainischen Streitkräfte Erfolg."

Zuvor hatten westliche Medien berichtet, dass die Ukrainer ihre Angriffsbemühungen im Süden der Ukraine verstärkt hätten und nun zum Hauptschlag für die Befreiung der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja ausholten.

Nach Berichten auch von russischen Militärbloggern ist es den Ukrainern nach fast zwei Monaten gelungen, bei Orichiw in Saporischschja die stark verminte sogenannte graue Zone bis zur ersten Verteidigungsstellung der Russen an der Siedlung Robotyne zu überwinden. Zum Frontabschnitt vor Welyka Nowosilka an der Grenze zwischen den Regionen Donezk und Saporischschja gibt es Videos, die dokumentieren sollen, dass die Ukrainer in die inzwischen fast völlig zerstörte Ortschaft Staromajorske eingedrungen sein könnten./bal/DP/zb