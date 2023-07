Der Halbleiterhersteller Elmos hat am Donnerstag überraschend schwache Quartalszahlen vorgelegt. Zwar habe der Konzern im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage in allen Segmenten profitiert, dennoch verfehlte Elmos die Erwartungen der Analysten. Bei den Anlegern kam dies am Donnerstag nicht gut an. Im abgelaufenen zweiten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 29 Prozent ...

