Köln (ots) -Dating wird im August auf RTL+ großgeschrieben. Im neuen Reality Highlight "My Mom, Your Dad" mit Moderatorin Amira Pocher wollen diesmal die Kinder für ihre Elternteile den oder die Partnerin fürs Leben finden. Ihr Perfect Match wollen sich auch die Singles der 3. Staffel von "Are You the One? Realitystars in Love" unter den bissigen Kommentaren von Sophia Thomalla angeln. In "Der Mallorca-Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" soll hingegen das Lieblingsurlaubsziel der Deutschen die amerikanische Luxus-Kundschaft überzeugen, ein neues Domizil auf der Insel zu beziehen. Und die Fiction-Fans können sich auf die Deutschlandpremiere der zweiten Staffel "One Of Us Is Lying" sowie exklusiv auf Staffel 6 des erfolgreichen Medical-Dramas "The Good Doctor" freuen.Die Streaming Highlights im Überblick:Reality im August 2023"Temptation Island US" - Staffel 5, 12 Folgen, ab 1.8., Doppelfolgen wöchentlichOriginal: "My Mom, Your Dad" - 6 Folgen, ab 8.8., wöchentlich, ab 15.8. bei VOXOriginal: "Are You the One? Realitystars in Love" - Staffel 3, 22 Folgen, ab 17.8., Doppelfolgen wöchentlichSerien im August 2023"The Good Doctor" - Staffel 6, 22 Folgen, exklusiv ab 15.8."One Of Us Is Lying" - Staffel 2, 8 Folgen, exklusiv ab 21.8., DeutschlandpremiereDokumentationen im August 2023"Sugar - Die wahre Geschichte der Cocaine Babes" - 3 Folgen, ab 1.8.Original: "Der Mallorca-Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team" - 8 Folgen, ab 8.8., wöchentlich, ab 15.8. bei VOX"Diana" - 6 Folgen, ab 9.8., auch bei GEO Television"Ginos Italien - Essen wie bei Mamma" - 6 Folgen, ab 24.8., auch bei RTL LivingFilme im August 2023"Spiel auf Bewährung" - ab 15.8."Jerry Maguire: Spiel des Lebens" - ab 15.8.Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten im August:Original: "Are You the One? Realitystars in Love"Bei "Are You The One? Reality Stars in Love" bekommen ganz besondere Singles eine zweite Chance in Sachen Liebe: Am 17. August startet die dritte Staffel auf RTL+, erneut charmant moderiert von Sophia Thomalla. In den 21 neuen Folgen wird munter um die Wette geflirtet, doch die Flirtenden sind keine Unbekannten, denn sie haben bereits in verschiedenen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. In Folge 22 gibt's dann das große Wiedersehen.Original: "My Mom Your Dad"Es ist nie zu spät für die große Liebe! So sehen das auch die Kinder, die ihre alleinerziehenden Eltern für die neue VOX Datingshow "My Mom, Your Dad" mit Moderatorin Amira Pocher nominiert haben. Auf der Trauminsel Kreta bekommen insgesamt 12 Single-Mütter und -Väter die Chance, unter den anderen Teilnehmer:innen, den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Was sie nicht ahnen: Ihr Nachwuchs beobachtet sie dabei auf Schritt und Tritt - und kann sogar Einfluss auf das Geschehen nehmen!Original: "Der Mallorca-Makler - Marcel Remus & sein Immobilien-Team"Auswanderer und Luxusmakler Marcel Remus hat Großes vor und will Deutschlands beliebtestes Urlaubsziel Mallorca für amerikanische Kund:innen erschließen. Mit seinem neuen Team, bestehend aus Bruce Darnell, Ira Wolff, Silke Remus und als USA-Gast Davina Potratz ist er spezialisiert auf die abgefahrensten Einrichtungswünsche einer verwöhnten internationalen Luxus-Kundschaft. Kann er die Interessenten von den prunkvollen Immobilien überzeugen?"The Good Doctor"Das beliebte Medical-Drama rund um den autistischen und hochbegabten Chirurgen Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore) geht in die sechste Staffel - und es stehen viele Herausforderungen bevor: Neue Nachwuchsärzt:innen, alternative Heilmethoden, Konkurrenzkämpfe sowie ein alles lahmlegender Stromausfall. Zudem muss Shaun in seinem Ehealltag mit Lea (Paige Spara) lernen, wie eine Beziehung tatsächlich funktioniert. Als Autist mit dem Savant-Syndrom keine leichte Aufgabe ... und wie schaut es eigentlich mit eigenen Kindern aus?"One Of Us Is Lying"Nach dem Erfolg der ersten Staffel können sich Fans über eine Fortsetzung von "One of Us Is Lying" freuen. Die fünf Hauptcharaktere Addy, Nate, Cooper, Simon und Bronwyn kehren zurück ans Set. Nachdem es gelungen ist, den Mord Jake anzuhängen und die Beweise zu vernichten, sind alle Mitglieder des "Mörder-Clubs" erst einmal aus dem Schneider. Sie freuen sich, in die Schule zurückzukehren und hoffen wieder auf ein normales Leben. Doch dann halten mysteriöse Textnachrichten die Freunde auf Trab und sorgen auch in Staffel 2 der Mystery-Teen-Serie weiterhin für Spannung...Pressekontakt:Kommunikation RTL DeutschlandLena Rüttenlena.ruetten@rtl.deJanine Steinjanine.stein2@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5568379