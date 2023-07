Erfurt (ots) -Vor traditionsreicher Kulisse von Schloss Biebrich in Wiesbaden starten heute die Dreharbeiten zur 16. Staffel des renommierten Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF). Mit ihren selbstgeschriebenen Kompositionen begeben sich 13 junge Kreative und ein Songwriting-Duo voller Vorfreude auf eine emotionale musikalische Reise und treten im Casting vor die prominente "Dein Song"-Jury. Wer begeistert mit innovativen Song-Ideen, bewegenden Melodien und kreativen Texten und schafft es mit einem überzeugenden Auftritt in die nächste Runde?Neben Singer-Songwriter Kelvin Jones, "Frida Gold"-Frontfrau Alina Süggeler und dem Schweizer Sänger und TV-Star Luca Hänni, kehrt mit LOTTE ein bekanntes Mitglied der "Dein Song"-Familie ans Jury-Pult zurück. Auch in ihrer Funktion als Musikpatin konnte die 28-Jährige in der Vergangenheit bereits viele Erfahrungen im "Dein Song"-Kosmos sammeln und freut sich nun umso mehr auf die kommende Aufgabe: "Für mich zählt im Casting Authentizität - also, ob der Song, den ich höre, mit dem Menschen, den ich sehe, zusammenpasst. Das funktioniert meistens dann am besten, wenn man es irgendwie schafft, loszulassen. Also, tief durchatmen, einmal die ganze Anspannung rausschütteln und das Musikmachen genießen!"Diese Songwriting-Talente präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:- Anton (18) aus Hamburg mit "Bubbles"- Constantin (15) aus München mit "Flugmodus an"- Cosima (16) aus Berlin mit "Traumatized"- Felix (17) aus Welzheim mit "Verschwendete Zeit"- Frida (15) aus Bochum mit "The Perfect Summer Love Story"- Jon (11) aus Adendorf mit "Bla Bla"- Jonas (13) aus Münster mit "Träum Dich weg"- Lukas (16) und Lisa (17) aus Berlin mit "I Could Care More"- Marc (17) aus Lindau (Bodensee) mit "Better Not To Love You "- Malaika (17) aus Herrsching mit "You Don't Know Me "- Mira (18) aus Gais (Schweiz) mit "They Don't Know"- Paula (14) aus Burglengenfeld mit "AI Generated"- Roberta (14) aus Madrid (Spanien) mit "I Wake Up"- Shayla Jolie (10) aus Berlin mit "Let You Go"Während die Spannung für die Casting-Teilnehmenden bis zur Entscheidung ständig steigt, kann jedes Jury-Mitglied für ein favorisiertes Talent eine exklusive Wildcard vergeben, die zum direkten Einzug in die nächste Runde berechtigt. Nur insgesamt zehn Kompositionen schaffen es schließlich ins Songwriting-Camp auf Schloss Salem am Bodensee. Hier wird gemeinsam mit der "Dein Song"-Band weiter an den Songs und der Performance gearbeitet, bevor ein weiterer Auftritt vor der Jury ansteht.Für die sieben besten Songwriting-Talente erfüllt sich anschließend der Traum, ihre Kompositionen mit prominenten Musikpatinnen und -paten zu perfektionieren - erstmals in der traumhaften Kulisse einer Studio-Finca auf der Balearen-Insel Ibiza. Höhepunkt und Abschluss der spannenden "Dein Song"-Heldenreise ist die große Live-Finalshow in Köln, wo die Finalist*innen ihre fertigen Songs gemeinsam mit ihren Patinnen und Paten erstmals vor TV- und Studiopublikum performen. An diesem Abend treffen die Fans per Telefon- und Onlinevoting die Wahl, wer "Songwriter*in des Jahres 2024" wird und wer sich neben der Trophäe sowie einer Talentförderung auf ein eigenes, professionelles Musikvideo freuen darf.Die Folgen der 16-teiligen Doku-Reihe sind ab Frühjahr 2024 bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player sowie in der ZDFmediathek zu sehen und werden unter anderem mit unterhaltsamen Erklärungen zu musikalischen Fachbegriffen von Bürger Lars Dietrich sowie mit Moderationen von Johanna Klum begleitet.Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb"Bei "Dein Song" gibt es niemanden, der verliert: Alle ausgeschiedenen Teilnehmenden erhalten auch diesmal wieder eine zweite Chance mit dem Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" auf kika.de. Mit einer neuen Komposition haben sie hier die Möglichkeit, sich direkt für die nächste Staffel zu bewerben."Dein Song": Musikalische Nachwuchsförderung mit nachhaltiger WirkungKaum ein Musikwettbewerb für junge Künstler*innen mit Fans in allen Altersgruppen kann auf eine ähnlich erfolgreiche Geschichte zurückblicken, wie "Dein Song". Als etablierte Plattform für kreatives Songwriting bietet "Dein Song" ambitionierten Nachwuchstalenten seit vielen Jahren die einzigartige Möglichkeit, durch eigene Kompositionen berührende Geschichten zu erzählen, Wünsche und Träume auszudrücken, aber auch Ängste und Sorgen zu teilen. Staffel für Staffel hat sich das Format für ZDF und KiKA zu einem der renommiertesten Angebote junger Medienunterhaltung entwickelt und unterstreicht bis heute seine Philosophie der nachhaltigen Nachwuchsförderung. Das wissen neben begeisterten Kritikern und treuen Fans auch zahlreiche Musikstars zu schätzen. So durften unter anderem schon Yvonne Catterfeld, Duncan Laurence, Johannes Strate, Ilse DeLange, Annett Louisan, Gregor Meyle, Vanessa Mai, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Johannes Oerding, Tom Gaebel, Sarah Connor, DJ BoBo oder The BossHoss als Musikpat*innen bei "Dein Song" mitwirken."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. 