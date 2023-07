Bonn (ots) -Zwei Autokraten - ein Ziel: Eine neue Weltordnung. Putin und Xi wollen ihre Nationen zu neuer, alter Größe führen. Und dafür sind sie bereit, viel zu riskieren. Gemeinsamer Gegner: der Westen."Grenzenlose Freundschaft" haben sich Putin und Xi gegenseitig versichert. Eine Allianz, die für Europa und die USA dramatische Folgen haben könnte. Zwei Atommächte - und an der Spitze zwei Männer mit uneingeschränkter Macht. Wie ticken Putin und Xi?In der Dokumentation Putin und Xi - Pakt gegen den Westenäußern sich zahlreiche Expertinnen und Experten, politische Insider und hochrangige Gesprächspartner aus Militär- und Geheimdienstkreisen zu den Biografien der beiden Machthaber, ihren Zielen - und ihren Beziehungen zueinander. phoenix zeigt die "ZDFzeit"-Doku von Bernd Reufels am kommenden Sonntag, den 30. Juli, um 11.15 Uhr.Im Anschluss widmet sich ab 12:00 Uhr der "Internationale Frühschoppen" dem aktuellen Verhältnis zwischen Moskau und Peking, das nach der russischen Ankündigung, das Getreideabkommen mit der Ukraine auslaufen zu lassen, erste Risse zeigt. Auch der Putsch-Versuch der Wagner-Söldner von Jewgeni Prigoschin sorgt in China offenbar für schwindenden Respekt. Unter dem Titel Putin und Xi - Die Welt sortiert sich neudiskutiert Eva Lindenau anlässlich des Russland-Afrikagipfels über Verschiebungen im globalen Machtgefüge - mit den folgenden Gästen:- Erik Kirschbaum, Los Angeles Times, USA- Udo Lielischkies, ehem. ARD-Studioleiter Moskau- Astrid Prange de Oliveira, Deutsche Welle, Brasilien- Felix Lee, Digitalmedium China.TablePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5568375