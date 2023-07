~DAC-Potenzial für Kohlenstoffneutralität~

Die Nippon Sanso Holdings Corporation ("NSHD", President CEO: Toshihiko Hamada) gibt hiermit bekannt, dass Matheson Tri-Gas, Inc. ("Matheson", mit Hauptsitz in Texas, USA), die US-Betriebsgesellschaft von NSHD, einen Gasliefervertrag mit 1PointFive abgeschlossen hat. Der Vertrag sieht die Lieferung von Sauerstoff für die erste Direct Air Capture (DAC)-Anlage des Unternehmens in Texas vor.

Matheson wird in eine Luftzerlegungsanlage investieren und diese installieren, um die im Bau befindliche DAC-Anlage "Stratos" von 1PointFive in Ector County, Texas, mit Sauerstoff zu versorgen. Der Sauerstoff wird im DAC-Prozess zur Erzeugung eines reinen CO2-Stroms verwendet, der dann sicher in geologischen Lagerstätten gebunden wird.

Stratos wird voraussichtlich ab Mitte 2025 in Betrieb gehen und im Vollbetrieb bis zu 500.000 Tonnen CO2 pro Jahr abscheiden. Damit wird Stratos die größte DAC-Anlage der Welt sein.

Die Sauerstofflösung wurde von Mathesons Geschäftseinheit vor Ort in Zusammenarbeit mit unseren führenden Technologie- und Engineering-Partnern entwickelt. Die Lösung soll Flexibilität und einen zuverlässigen Betrieb der Anlage gewährleisten.

Diese Initiative verdeutlicht Mathesons Ziel, durch die Lieferung von Gasen für hochstrategische, kommerziell sinnvolle Projekte ein signifikantes Wachstum zu erzielen, und ist eine zusätzliche Erweiterung seiner Standorteinheiten. Dies wird seine Präsenz im Wachstumssegment im Süden der Vereinigten Staaten stärken.

Die NSHD Group verfolgt mehrere Geschäfts- und Programminitiativen, um Kunden für die Umsetzung sorgfältig ausgewählter Projekte für eine klimaneutrale Gesellschaft zu gewinnen. Wir werden weiterhin Möglichkeiten ausloten, um Wachstum zu erzielen und eine kohlenstoffneutrale Gesellschaft zu erreichen, indem wir unsere Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene ausweiten.

Direct Air Capture (DAC):

Die Technologie, die 1PointFive einsetzen wird, ist eine von Carbon Engineering aus Kanada entwickelte Technologie, die CO2 mittels Kaliumhydroxid (KOH)-Lösung aus der Luft absorbiert.

Die NSHD Group ist der viertgrößte Anbieter von Industrie-, Elektronik- und medizinischen Gasen weltweit und in vier geografischen Regionen Japan, USA, Europa sowie Asien und Ozeanien tätig, die über 30 Länder und Regionen umfassen. Der Geschäftsbereich Thermos vertreibt zudem Produkte der Marke THERMOS in mehr als 120 Ländern rund um den Globus. Seit ihrer Gründung als Nippon Sanso Ltd. im Jahr 1910 steht die Gruppe für die Schaffung sozialer Werte durch innovative Gaslösungen, die die industrielle Produktivität steigern, das menschliche Wohlbefinden verbessern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Gemeinsam mit unseren mehr als 19.000 Mitarbeitern sind wir "The Gas Professionals" und verfolgen alle das gleiche Ziel: "Das Leben durch Gastechnologie besser machen".

