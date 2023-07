ROUNDUP 2: Volkswagen kappt Auslieferungsziel - Aktie sackt ans Dax-Ende

WOLFSBURG - Europas größter Autokonzern Volkswagen hat angesichts des mauen Wirtschaftsumfelds seine Verkaufsziele für das Gesamtjahr gestutzt. Beim Finanzausblick will das Management um Chef Oliver Blume aber keine Abstriche machen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Wolfsburger haben im zweiten Quartal trotz Gegenwinds von Rohstoffsicherungsgeschäften und Belastungen durch den Russland-Ausstieg die Gewinne im Tagesgeschäft ausbauen können. Im zweiten Halbjahr müssen die Massenmarken des Konzerns rund um die Kernmarke VW Pkw aber zulegen.

ROUNDUP: Mercedes-Benz wird optimistischer - Starkes Lieferwagengeschäft

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz wird nach einem weiteren überraschend gut verlaufenen Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2023 rechnet der Konzern nun dank erneut angehobener Aussichten für das Lieferwagengeschäft mit einem Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf dem Niveau des Vorjahres, wie er am Mittwochabend in Stuttgart mitteilte. Bisher hatte Mercedes mit einem leicht sinkenden Gewinn gerechnet. Der freie Barmittelzufluss (FCF) im Kerngeschäft mit Pkw und Transportern (Industrie) soll jetzt das Niveau von 2022 etwas übertreffen (bisher: Stagnation).

ROUNDUP 2/Gute Nachfrage und Exportlizenzen: Aixtron hebt Ausblick an

HERZOGENRATH - Fortschritte bei der Erteilung von Exportlizenzen sowie eine weiter rege Nachfrage nach Maschinen zur Herstellung moderner, energieeffizienter Halbleiter stimmen Aixtron optimistischer für 2023. Große Chipkonzerne bauen ihre Kapazitäten in diesem Bereich aktuell stark aus, weil die Nachfrage nach besonders leistungsfähigen Elektronikchips im Zuge der Digitalisierung, der Elektromobilität und der Energiewende weiter wachsen wird und weil westliche Länder ihre Abhängigkeit von China verringern wollen. Der Aktienkurs stieg am Donnerstag prozentual zweistellig.

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (früher Heidelbergcement) wird nach einem Ergebniszuwachs im zweiten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. "Wir haben das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Preiserhöhungen hätten vor allem die Kosteninflation ausgleichen können. Auch in einem schwächeren Marktumfeld mit zum Teil deutlich rückläufigen Verkäufen habe sich das Unternehmen gut behauptet. Für das zweite Halbjahr sei der Vorstand weiter zuversichtlich und hebe daher den Ausblick für 2023 nochmals kräftig an.

ROUNDUP: Airbus sieht sich trotz Teile-Knappheit auf Kurs - Aktie fällt

TOULOUSE - Fehlende Bauteile und knappe Arbeitskräfte machen den Flugzeugherstellern und ihren Zulieferern weiter zu schaffen. Dennoch gehen die Branchenriesen Airbus und Boeing davon aus, dass sie in diesem Jahr so viele Passagierjets ausliefern werden wie versprochen. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus meldete am Mittwochabend überraschend gute Geschäfte im zweiten Quartal und bekräftigte seine Pläne, die Produktion seiner stark gefragten Jets aus der Modellfamilie A320neo bis zum Jahr 2026 auf den Rekordwert von 75 Maschinen pro Monat auszuweiten. Wie schnell er dabei vorankommt, will Vorstandschef Guillaume Faury aber nicht mehr so genau verraten.

ROUNDUP 2: Facebook-Konzern Meta wächst wieder schneller

MENLO PARK - Das Werbegeschäft beim Facebook-Konzern Meta kommt wieder deutlich in Schwung. Der Umsatz wuchs im vergangenen Quartal um elf Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar (28,8 Mrd Euro). Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar. Gründer und Chef Mark Zuckerberg verteidigte ausdrücklich, dass Meta weiterhin ohne eine Erfolgsgarantie Milliarden für seine Vision von virtuellen Welten ausgibt.

McDonald's bleibt trotz gestiegener Preise gefragt - Aktie legt vorbörslich zu

CHICAGO - Die Kunden haben beim Fast-Food-Riesen McDonald's trotz Preiserhöhungen auch im zweiten Quartal zugegriffen. Von April bis Ende Juni stiegen die flächenbereinigten Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent, wie der Burger-King-Rivale am Donnerstag in Chicago mitteilte. Damit übertraf die weltgrößte Schnellrestaurantkette die Markterwartungen deutlich.

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (früher Heidelbergcement) wird nach einem Ergebniszuwachs im zweiten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. "Wir haben das erste Halbjahr 2023 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Auch in einem schwächeren Marktumfeld mit zum Teil deutlich rückläufigen Absätzen habe sich das Unternehmen gut behauptet. Für das zweite Halbjahr sei der Vorstand weiter zuversichtlich und hebe daher den Ausblick für 2023 nochmals kräftig an. Die Aktie legte am Morgen deutlich zu, zuletzt führte das Papier mit gut vier Prozent Aufschlag den Dax an.

ROUNDUP 2: Siltronic rechnet mit weiterer Marktschwäche - aber positive Signale

MÜNCHEN - Der Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic erwartet nach einem schwierigen ersten Halbjahr auch für die kommenden Monate eine Nachfrageschwäche. Bei der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das zweite Quartal verwies die Wacker-Chemie-Beteiligung am Donnerstag auf fortgesetzte Lagerbestandskorrekturen bei Chipherstellern und deren Kunden. Immerhin: Trotz trister Nachfrage und Absatzrückgang geht Siltronic davon aus, dass sich die Verkaufspreise stabil halten werden.

ROUNDUP: Kion schraubt Prognose erneut hoch - Aktie springt an

FRANKFURT - Kion hebt angesichts gut laufender Gabelstapler-Geschäfte seine Jahresziele erneut an. Bereits nach den ersten drei Monaten war das Management mit Blick auf das Gesamtjahr optimistischer geworden. Sorgenkind bleibt allerdings der Geschäftsbereich mit Automationssystemen: Der Vorstand geht für den Bereich im Vergleich zu den ersten sechs Monaten zwar von einem besseren zweiten Halbjahr aus. Im zweiten Quartal war das eigentlich als Zukunftsgeschäft gepriesene Segment aber nur knapp profitabel, wie aus dem am Donnerstag in Frankfurt vorgelegten Bericht hervorgeht. An der Börse kamen Zahlenwerk und Ausblick aber gut an, die Kion-Aktie legte zu.



