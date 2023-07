FREITAG, DEN 28. JULI Am heutigen Freitag stehen uns wichtige Quartals- und Halbjahreszahlen namhafter Unternehmen bevor, darunter Standard Chartered, BASF, Sanofi, Glencore und Natwest. Auch internationale Schwergewichte wie BBVA, Capgemini, Chevron Corporation und Exxon Mobil werden ihre Ergebnisse präsentieren. In der Technologiebranche werden Unternehmen wie Amadeus IT und Atos ihre Zahlen veröffentlichen. Zusätzlich wird das Ifo-Institut das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...