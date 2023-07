Sommerflaute am Aktienmarkt - Keine Spur. Die Berichtssaison nimmt auch in Deutschland Fahrt auf und ist bislang relativ gemischt ausgefallen. Wie die Bewertungen für die USA und auch Europa einzuschätzen sind, ob nach der Zinsanhebung durch die Federal Reserve um 25 Basispunkte der Zyklus beendet ist und sogar schon die erste Senkung der Zinsen realistisch werden könnte, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze von Morgan Stanley.