München (ots) -Im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 30. Juli 2023, um 14:00 Uhr auf tagesschau24 und tagesschau.de sowie um 18:00 Uhr im ErstenDer Höhenflug von einst ist erstmal vorbei: Der Streit in der Ampelregierung - er schadet vor allem den Grünen. Die Unzufriedenheit macht sich nicht nur bei Wechselwählern breit, sondern hat mittlerweile auch das Stammklientel erreicht. Ob Klimaaktivisten und Umweltverbände, Mitglieder der Friedensbewegung oder gutverdienende Städter - das Dilemma der Grünen ist offensichtlich: Auf der einen Seite stehen die Stammwähler und traditionell Grünen-nahen Umweltverbände, die mehr Einsatz für Klimaschutz und Sozialpolitik fordern. Auf der anderen Seite die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger vor steigenden Kosten der Maßnahmen.Wie wollen die Grünen diesem Konflikt zukünftig begegnen und wieder eine breitere Bevölkerungsschicht ansprechen? Wie will sich die Partei in der Regierung mit ihren Themen in Zukunft durchsetzen und profilieren? Und: Wie kann nach den vielen Auseinandersetzungen mit den Koalitionspartnern wieder ein stabiles Fahrwasser für die Regierung gefunden werden?Zu diesen und weiteren Themen begrüßt Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, am Sonntag, 30. Juli, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Sendung wird um 14:00 Uhr auf tagesschau24 und bei tagesschau.de zu sehen sein sowie um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Ihre Chance, Ricarda Lang zu befragen: Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an die Co-Parteivorsitzende im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es voraussichtlich ab 13:15 Uhr im Livestream auf dem Facebook-Account und YouTube-Kanal der tagesschau. Das ARD-Sommerinterview und das "Frag selbst!" finden Sie zusammen ab 14:00 Uhr auf tagesschau.de.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:6. August 2023: Markus Söder (CSU)13. August 2023: Saskia Esken (SPD)27. August 2023: Friedrich Merz (CDU)3. September 2023: Christian Lindner (FDP)10. September 2023: Alice Weidel (AfD)Redaktion: Iris Sayram