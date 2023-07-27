DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ROB.QI GBL DYN.DUR. DHEO RT8A LU0084302339 BAW/UFN
ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.D FHQI LU0084617165 BAW/UFN
ROBECO ALL STRAT.EO DHEO FHQE LU0085135894 BAW/UFN
ROB.SUST.EUROP.ST.EQU.DEO FHQG LU0187077218 BAW/UFN
ROBECO CHINESE EQU.D EO XRQ1 LU0187077309 BAW/UFN
ROBECO NEW WLD FIN.E.D EO XRQ2 LU0187077481 BAW/UFN
ROBECO SUS.PPTY EQ.D EO FHQL LU0187079180 BAW/UFN
ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO XRQC LU0203975197 BAW/UFN
ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.DDL FHQP LU0226953718 BAW/UFN
ROBECO EMERG.STA.EQ. D EO XRQ4 LU0254836850 BAW/UFN
RO.CGF-R.BP US PR.EQ.DHEO FHQR LU0320896664 BAW/UFN
RCGF-R.QI EUR.CON.EQU.DEO FHQU LU0339661307 BAW/UFN
ROBECO SUS.GBL.ST.EQ. DEO FHQQ LU0387754996 BAW/UFN
ROBECO BP GL PREM.EQ.C EO FHQB LU0940004830 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ROB.QI GBL DYN.DUR. DHEO RT8A LU0084302339 BAW/UFN
ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.D FHQI LU0084617165 BAW/UFN
ROBECO ALL STRAT.EO DHEO FHQE LU0085135894 BAW/UFN
ROB.SUST.EUROP.ST.EQU.DEO FHQG LU0187077218 BAW/UFN
ROBECO CHINESE EQU.D EO XRQ1 LU0187077309 BAW/UFN
ROBECO NEW WLD FIN.E.D EO XRQ2 LU0187077481 BAW/UFN
ROBECO SUS.PPTY EQ.D EO FHQL LU0187079180 BAW/UFN
ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO XRQC LU0203975197 BAW/UFN
ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.DDL FHQP LU0226953718 BAW/UFN
ROBECO EMERG.STA.EQ. D EO XRQ4 LU0254836850 BAW/UFN
RO.CGF-R.BP US PR.EQ.DHEO FHQR LU0320896664 BAW/UFN
RCGF-R.QI EUR.CON.EQU.DEO FHQU LU0339661307 BAW/UFN
ROBECO SUS.GBL.ST.EQ. DEO FHQQ LU0387754996 BAW/UFN
ROBECO BP GL PREM.EQ.C EO FHQB LU0940004830 BAW/UFN