DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ROB.QI GBL DYN.DUR. DHEO RT8A LU0084302339 BAW/UFN

ROBECO ASIA-PACIFIC EQ.D FHQI LU0084617165 BAW/UFN

ROBECO ALL STRAT.EO DHEO FHQE LU0085135894 BAW/UFN

ROB.SUST.EUROP.ST.EQU.DEO FHQG LU0187077218 BAW/UFN

ROBECO CHINESE EQU.D EO XRQ1 LU0187077309 BAW/UFN

ROBECO NEW WLD FIN.E.D EO XRQ2 LU0187077481 BAW/UFN

ROBECO SUS.PPTY EQ.D EO FHQL LU0187079180 BAW/UFN

ROBECO BP GL PREM.EQ.B EO XRQC LU0203975197 BAW/UFN

ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.DDL FHQP LU0226953718 BAW/UFN

ROBECO EMERG.STA.EQ. D EO XRQ4 LU0254836850 BAW/UFN

RO.CGF-R.BP US PR.EQ.DHEO FHQR LU0320896664 BAW/UFN

RCGF-R.QI EUR.CON.EQU.DEO FHQU LU0339661307 BAW/UFN

ROBECO SUS.GBL.ST.EQ. DEO FHQQ LU0387754996 BAW/UFN

ROBECO BP GL PREM.EQ.C EO FHQB LU0940004830 BAW/UFN

