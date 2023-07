NEW YORK (dpa-AFX) - Mit deutlichem Plus hat der US-Technologiesektor im frühen Handel am Donnerstag die Akzente am New Yorker Aktienmarkt gesetzt. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,79 Prozent auf 15 776,15 Punkte, beflügelt von hohen Kursgewinnen des Facebook-Konzerns Meta . Dieser hatte über ein wieder deutlich besseres Werbegeschäft berichtet und mit dem Umsatzausblick auf das laufende Vierteljahr für eine positive Überraschung gesorgt.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,26 Prozent auf 35 612,29 Punkte. Schließt er an diesem Donnerstag erneut im Plus, wäre es der 14. Tag in Folge mit Gewinnen. Dies gelang dem Leitindex bislang noch nie. Der marktbreite S&P 500 stand zuletzt 0,82 Prozent höher auf 4604,22 Zählern.

Nach der vortags wenig bewegenden Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed stehen die laufende Berichtssaison und eine Reihe von US-Konjunkturdaten im Fokus. Die im zweiten Quartal überraschend stark gewachsene Wirtschaft trübte die Stimmung ebenso wenig wie der stärker als erwartet gestiegene Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter, obwohl sich die Fed abhängig von der Konjunkturentwicklung weitere Zinsanhebungen vorbehält./ajx/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US30303M1027