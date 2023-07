Keine Veränderung der Prognosen für das Gesamtjahr oder der Managementprognose

Umsatzwachstum von +8,9 beim aktuellen Wechselkurs (AER); +3,7 Wachstum bei konstantem Wechselkurs (CER), angetrieben durch Wachstums- und Einführungsprodukte(+16,2 bei CER)

Ausgewiesenes Betriebsgewinnwachstum von +12,0 bei AER und Rückgang des Kernbetriebsgewinns von -2,0 bei CER, was auf die Auswirkungen von Generika, die geringere Nachfrage nach Coronavirus-Impfstoffen und gestiegene Investitionen in F&E sowie Daten und Technologie zurückzuführen ist

Kernbetriebsgewinnmarge von 30,8 %

Voraussichtliche Fortschritte der Pipeline mit 8 wichtigen Zulassungsentscheidungen bis Ende des Geschäftsjahres 2023 erwartet, was das Engagement für die Bereitstellung von lebensverändernden Medikamenten für Patienten weiter unterstützt

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) meldete heute starke Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 (Zeitraum bis 30. Juni 2023).

Costa Saroukos, Chief Financial Officer von Takeda, kommentierte:

"Unsere Wachstums- und Einführungsprodukte haben das Umsatzwachstum auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 vorangetrieben und zu einer Kernbetriebsgewinnmarge von 30,8 beigetragen. Obwohl wir für unser Geschäft in diesem Geschäftsjahr immer noch mit Gegenwind rechnen, der hauptsächlich auf den Wettbewerb im Bereich der Generika zurückzuführen ist, bleiben wir zuversichtlich, dass wir in naher Zukunft wieder zu unserem Wachstumskurs zurückkehren werden.

Unser wachsendes Produktportfolio und unsere innovative Pipeline bestätigen den Wert unserer strategischen Investitionen zur Stärkung unserer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und zur Verwirklichung unserer Vision, lebensverändernde Therapien zu entwickeln und bereitzustellen."

FINANZIELLE HIGHLIGHTS Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2023 zum 30. Juni 2023 (Milliarden Yen,

ausgenommen

Prozentsätze und

Beträge pro Aktie) AUSGEWIESEN KERNGESCHÄFT(c) (Nicht-IFRS)(a) 1. Quartal GJ2023 gegenüber VORJAHR (AER-Änderung in %(d) 1. Quartal GJ2023 gegenüber VORJAHR (AER-Änderung in %(d) gegenüber VORJAHR (CER-Änderung in %(d) Umsatz 1.058,6 +8,9 1.058,6 +8,9 +3,7 Betriebsgewinn 168,6 +12,0 326,3 +2,3 -2,0 Marge 15,9 % +0,4 pp 30,8 % -2,0 pp Nettogewinn 89,4 -14,9 233,4 +4,1 +0,9 Ergebnis je Aktie (Yen) 58 -15,4 150 +3,5 +0,3 Operativer Cashflow 92,4 +9,7 Frier Cashflow (Nicht-IFRS)(a)(b) -207,5 Entfällt (a) Weitere Informationen zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen von Takeda finden Sie auf der Website für Investor Relations von Takeda unterhttps://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Wir definieren den freien Cashflow als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen (Property, Plant and Equipment, "PP&E"), immateriellen Vermögenswerten und Investitionen sowie abzüglich sonstiger liquider Mittel, die Takeda nicht zur unmittelbaren oder allgemeinen betrieblichen Verwendung zur Verfügung stehen, und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus dem Verkauf von Investitionen und Geschäftsbereichen, abzüglich veräußerter Barmittel und Barwerte. (c) Die Ergebnisse auf Basis des Kerngeschäfts bereinigen unsere nach IFRS berechneten und ausgewiesenen Ergebnisse um die Auswirkungen von Posten, die nicht mit dem Kerngeschäft von Takeda in Zusammenhang stehen, wie beispielsweise, soweit für die einzelnen Posten zutreffend, einmalige Posten, Effekte aus der Bilanzierung von Akquisitionen und transaktionsbezogene Kosten sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen. (d) Der aktuelle Wechselkurs ist in "AER" angegeben (der in Übereinstimmung mit den IFRS dargestellt wird). Die Veränderung der konstanten Wechselkursrate (CER) eliminiert die Auswirkung von Wechselkursen aus dem Jahresvergleich, indem die berichteten Ergebnisse oder die Kernergebnisse für den aktuellen Berichtszeitraum anhand der entsprechenden Wechselkurse im gleichen Berichtszeitraum des vorherigen Geschäftsjahres berechnet werden.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 (unverändert gegenüber Mai 2023)

(Milliarden Yen) PROGNOSE FÜR DAS

GJ2023 GJ2023

MANAGEMENTPROGNOSE

Veränderung Kerngeschäft bei CER

(Nicht-IFRS) Umsatz 3.840,0 Kernumsatz 3.840,0 Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich Ausgewiesener Betriebsgewinn 349,0 Kernbetriebsgewinn 1.015,0 Rückgang im niedrigen 10%-Bereich Ausgewiesener Reingewinn 142,0 Ausgewiesenes Ergebnis je Aktie (Yen) 91 Kernergebnis je Aktie (Yen) 434 Rückgang im niedrigen 20%-Bereich Freier Cashflow* 400,0 500,0 Jährliche Dividende pro Aktie (Yen) 188

*Die Prognose für den freien Cashflow berücksichtigt die Ausgaben im Zusammenhang mit der Übernahme von TAK-279 von Nimbus (1,0 Mrd. US-Dollar) und der Einlizenzierung von Fruquintinib von HUTCHMED (400 Mio. US-Dollar). Im Geschäftsjahr 2022 hat Takeda 3,0 Mrd. US-Dollar von den 4,0 Mrd. US-Dollar Vorauszahlung im Zusammenhang mit der Übernahme von TAK-279 gezahlt. Für die Restzahlung in Höhe von 1,0 Mrd. US-Dollar hat Takeda im April 2023 0,9 Mrd. US-Dollar gezahlt, wobei 0,1 Mrd. US-Dollar im August 2023 zu zahlen sind.

Zusätzliche Informationen zu den Ergebnissen von Takeda für das erste Quartal

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen von Takeda für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 sowie weitere Finanzinformationen, darunter die wichtigsten Annahmen in der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 und die Managementprognose, finden Sie unter https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

Weitere Informationen zum wirtschaftlichen Fortschritt von Takeda in den fünf wichtigsten Geschäftsbereichen sowie aktuelle Informationen zur Pipeline finden Sie unter https://takeda.info/qr2023_q1_qfr_en

Über Takeda

Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen zu fördern und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen. Unser Ziel ist die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern, darunter Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, aus Plasma gewonnene Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften, und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die Erfahrungen der Patienten verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen. Als führendes wertebasiertes F&E-orientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen lassen sich von unserem Ziel leiten und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten ausmachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com.

