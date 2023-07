LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen von 8400 auf 7700 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Quartal sei für den Haushaltswarenhersteller wie vom Markt erwartet verlaufen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die minimalen Änderungen an den Jahreszielen markierten zudem eine fortgesetzte erfreuliche Verbesserung in der Ergebnistransparenz. Ein Aktienrückkauf werde obendrein immer wahrscheinlicher./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 04:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

