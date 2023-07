ZUG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Holcim hat im ersten Halbjahr wegen der Verkäufe seiner Zementgeschäfte in Indien und Brasilien weniger erlöst. So ging der Umsatz um elf Prozent auf 13,1 Milliarden Schweizer Franken (13,7 Mrd Euro) zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Zug mitteilte. Klammert man die Verkäufe und andere Sondereffekte aus, wuchs Holcim allerdings um 7,4 Prozent. Damit verlangsamte sich das Plus für die erste Jahreshälfte etwas; der Konzern hatte für das erste Quartal noch etwas mehr Tempo ausgewiesen.

Der Betriebsgewinn vor Sondereffekten (Ebit) sank im ersten Halbjahr um sechs Prozent auf 2,04 Milliarden Franken. Auch hier waren die Geschäftsverkäufe ausschlaggebend für den Rückgang. Ohne diese hätte der Betriebsgewinn um 13,4 Prozent zugenommen. Unter dem Strich verdiente Holcim mit 1,26 Milliarden Franken etwa neun Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen leicht, beim operativen Gewinn hingegen deutlich.

Für das Geschäftsjahr bestätigte Holcim die Ziele. So wird ein organisches Umsatzwachstum von mehr als sechs Prozent erwartet. Der Betriebsgewinn vor Sondereffekten soll organisch um mehr als zehn Prozent wachsen./cf/uh/AWP/ngu