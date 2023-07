DJ Evonik-Klimaziele werden durch SBTi abgesegnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik hat seine Klimaziele wissenschaftlich prüfen und von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigen lassen. Das Gütesiegel der Nichtregierungsorganisation besagt, dass die Konzernziele zur Reduktion der CO2-Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen stehen. Dieses sieht unter anderem eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius vor. Evonik kündigte eine zeitnahe Revalidierung seiner Klimaziele an, um auch einen Pfad zu unterstützen, der die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius bis 2050 begrenzt.

Im Mai vergangenen Jahres hatte der MDAX-Konzern milliardenschwere Investitionen angekündigt, um profitabler und grüner zu werden. Dabei sollen die Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 25 Prozent gesenkt werden: von 6,5 Millionen Tonnen im Basisjahr 2021 auf 4,9 Millionen Tonnen im Jahr 2030.

Drei Bausteine sollen jeweils rund ein Drittel der geplanten CO2-Einsparungen pro Jahr beisteuern: die Inbetriebnahme eines neuen Gas- und Dampfturbinenkraftwerks als Ersatz für das bestehende Kohlekraftwerk in Marl, gezielte Initiativen zur Steigerung der Energieeffizienz in den Produktions- und Verarbeitungsprozessen sowie die Umstellung auf Grünstrom, so Evonik weiter.

Um bis 2050 klimaneutral zu werden, seien weitergehende Einsparungen von indirekten Emissionen notwendig. Der Konzern will daher die absoluten Scope-3-Emissionen aus allen vorgelagerten Kategorien sowie aus dem nachgelagerten Bereich "Transport und Distribution" im Zeitraum 2021 bis 2030 um 11,07 Prozent senken und verpflichtet sich darüber hinaus, weitere Treibhausgas-Emissionen aus energiebezogenen Geschäftsaktivitäten maßgeblich zu reduzieren.

