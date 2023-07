Medisca hat die Ausweitung eines Netzwerks strategischer Partnerschaften bekannt gegeben, das den weltweiten Zugang zu hochwertigen pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs) für die Herstellung von wichtigen Medikamenten sichern und stabilisieren soll. Den Anfang dieser Mission markierte die exklusive Partnerschaft für Thyroid USP im Jahr 2021, die nun auf Progesterone USP (Special Micronized), Testosterone USP (Micronized), Diclofenac Sodium USP und Ketamine Hydrochloride USP ausgeweitet wurde.

Medisca konnte in den letzten Jahren einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach diesen APIs feststellen und dabei einen Engpass bei kommerziellen Arzneimitteln sowie den Bedarf an qualifizierten Produkten und Transparenz als Hauptursache ausmachen. Durch die aktive Beteiligung an strategischen Partnerschaften stärkt Medisca seine Position als zuverlässiger Partner In Wellness und als treibende Kraft bei der Sicherstellung einer Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten für das pharmazeutische Compounding und die Healthcare-Industrie.

"Wir sind weiterhin fest entschlossen, das pharmazeutische Compounding als eine legitime, wirksame und unverzichtbare Lösung für Gesundheitsdienstleister zu fördern, die versuchen, die Herausforderungen in Bezug auf die Arzneimittelversorgung zu bewältigen und neue Optionen für eine personalisierte Patientenversorgung zu bieten", so Panagiota Danopoulos, Senior Vice President of Global Strategy Innovation bei Medisca. "Daher verfolgen wir weiterhin das Ziel, Partnerschaften mit führenden Unternehmen im Bereich der API-Herstellung aufzubauen, die durch ein gemeinsames Streben nach Qualität, Konsistenz und Wert geeint sind", erklärte Danopoulos weiter.

Um die richtigen Partner zu finden, führt Medisca eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch. So kann sichergestellt werden, dass bereits an der Quelle die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt werden. Alle Partner durchlaufen ein strenges Qualifizierungsprogramm, das den Nachweis einer FDA-Registrierung, Qualitätsvereinbarungen und Tests zur Überprüfung der Produktqualität umfasst. Zu diesen Tests gehören die vollständige Prüfung der USP-Kompendien, die Prüfung auf Elementverunreinigungen, die Prüfung auf Restlösungsmittel und die Prüfung der Partikelgröße bei mikronisierten Produkten.

Mithilfe dieser starken Partnerschaften im Bereich der API-Herstellung und der engen Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden kann Medisca den Marktzugang zu wichtigen APIs unterstützen und die dringenden Bedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern und Patienten weltweit erfüllen.

Über Medisca

Medisca ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Australien und Europa, das durch starke Partnerschaften zur Gesundheitsversorgung beiträgt, die maßgeschneiderte Lösungen mit einem unermüdlichen Engagement für Qualität und Innovation bereitstellen. Medisca verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung und baut auf einer soliden Grundlage im Bereich des pharmazeutischen Compounding auf. Als Business-to-Business-Unternehmen bietet Medisca ein umfangreiches Angebot, das durch Qualität, Konsistenz, Reaktionsfähigkeit und Loyalität überzeugt. Als Partner in Wellness engagiert sich Medisca uneingeschränkt für die Verbesserung der Lebensqualität einer Vielzahl von Menschen und der Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.medisca.com Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube

