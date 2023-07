Tagesausblick für 28.07.: DAX - Bullen übernehmen das Zepter. Inflationszahlen und BASF im Blickpunkt.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Anleger streiften heute ihre Nervosität zügig ab und schoben DAX®, CAC®40 und EuroSTOXX®50 kräftig nach oben. EZB und Fed haben wie erwartet die Zinsen erhöht. Zudem stützten gute Wirtschaftsdaten aus den USA. Ersten Schätzungen zufolge stieg das US-BIP im zweiten Quartal annualisiert um 2,4 Prozent. Zudem ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zurück. Morgen melden eine Reihe europäischer Länder Inflationszahlen.

Die Anleihemärkte reagierten entspannt auf die Leitzinserhöhungen von EZB und Fed. Die Renditen pendelten in der Range der vergangenen Tage. Der US-Dollar zeigte allerdings Stärke. So gab der Euro/US-Dollar-Kurs innerhalb weniger Minuten mehr als einen Cent ab. Diese Entwicklung setzte Edelmetalle wie Gold und Silber heute kräftig unter Druck. Der Goldpreis fiel um 1,5 Prozent auf unter 1.950 US-Dollar. Die Notierung für eine Feinunze Silber verlor gar über drei Prozent auf rund 24 US-Dollar. Der Preis für das Barrel Brent Crude Oil setzte sich hingegen oberhal von 83 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Heute kam eine Flut von Unternehmensdaten. Darunter Aixtron, Kion, Linde und Mercedes-Benz, die nach guten Quartalszahlen die Jahresprognosen erhöhten. Nordex verbuchte im ersten Halbjahr einen deutlichen Umsatzanstieg. Im zweiten Quartal gelang gar ein leicht positives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen.

Morgen melden unter anderem AirFrance KLM, ams Osram, BASF, Engie, Fuchs Petrolub, Hensoldt, Procter & Gamble und Sanofi (finale) Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine

Bank of Japan meets for policy meeting, release quarterly growth and inflation forecasts

France-Inflation Prelim

Spain-Inflation Prelim

Spain-GDP Flash

Euro Zone-Sentiment

Germany CPI

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.420/16.490Punkte

Unterstützungsmarken: 15.940/16.000/16.090/16.130/16.200/16.260/16.370 Punkte

Der DAX® eröffnete freundlich und setzte den gestern Nachmittag eingeschlagenen Erholungskurs nahtlos fort. Dabei gelang im Tagesverlauf der Ausbruch über die Widerstandsmarken bei 16.200 und 16.260 Punkten. Nun rückt das Junihoch bei 16.420 Punkten in greifbare Nähe. Im weiteren Verlauf besteht gar die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 16.490 Punkte. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 16.200 und 16.260 Punkte. Eine Konsolidierung droht frühestens unterhalb von 16.200 Punkten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 04.07.2023 -27.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.07.2017 - 27.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new sank heute auf 14,2. Damit liegt die Kennzahl deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

Vom Marktumfeld niedriger Volatilitäten und höherer Zinsen profitieren auch Reverse-Bonus-Zertifikate. Sie eignen sich vor allem für Anleger, die nur noch ein begrenztes Kurspotenzial nach oben sehen. Vergleichbar mit klassischen Bonus-Zertifikaten sind auch diese Wertpapiere mit einer Barriere und einem Bonuslevel ausgestattet. Allerdings liegt die Barriere über dem Bonuslevel. Darüberhinaus wurde ein Reverselevel fixiert. Bei dem unten angegeben Reverse-Bonus-Zertifkat mit Laufzeit bis Dezember 2023 wurde die Barriere bei 18.500 Punkte, das Bonuslevel bei 11.000 und das Reverse-Level bei 22.000 Punkten festgelegt. Notiert der DAX® bis zum finalen Beobachtungstag stets unterhalb von 18.000 Punkten, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 120 Euro. Dieser ergibt sich aus: (Reverse-Level-Bonus-Level)*Bezugsverhältnis. In diesem Fall: (22.000 - 11.000)*0,01 = 110 EUR. Wird die Barriere verletzt, droht ein Verlust.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3RWU 78,19* 18.000 11.000 22.000 15.03.2024 DAX® HC3RWX 81,64* 18.500 12.200 22.000 15.03.2024

*max. Rückzahlung 110 EUR; **max. Rückzahlung 98 EUR; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.07.2023; 17:00 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 6,46 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 9,94 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.07.2023; 17:00 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 3,80 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 7,79 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.07.2023; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse Bonus-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 28.07.: DAX - Bullen übernehmen das Zepter. Inflationszahlen und BASF im Blickpunkt. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).